Man i Skarpnäck söker personlig assistent
2026-06-01
På Bonzi arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
Vi söker en personlig assistent till en man i 60-årsåldern som, efter en stroke behöver stöd i sin vardag. Tjänsten består av kortare assistansinsatser under dagen, vilket gör det fördelaktigt om du bor i närområdet eller har goda möjligheter att ta dig till kunden Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Hjälpa till med de dagliga rutinerna såsom förekommande hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien, samt vid måltider
Social samvaro
Motivera
Tjänsten innebär arbetspass förlagda enligt följande arbetstider:
Kl. 07.30-08.30 Måndag ,onsdag , fredag
Kl. 17.00-19.00 Måndag
Kl. 17.00-19.00 Torsdag
Kl. 12.00-18.00 1 lördag i månaden
Kl. 12.00-19.00 1 söndag i månaden
Kunden uppskattar bland annat:
Promenader
Kajakpaddling under sommarhalvåret i skärgården
En aktiv och meningsfull vardag
Vi söker dig som :
Är empatisk och lyhörd
Har ett genuint intresse för att arbeta med människor
Är initiativtagande och lösningsorienterad
Är pålitlig och ansvarstagande
Har lätt för att sätta dig in i andra människors situationKvalifikationer
Möjlighet att arbeta under sommaren 2026
Flexibilitet att arbeta kortare arbetspass
Omfattning: 1 tjänst deltid
Tillträde: Intervjuer sker löpande och kan komma tillsättas innan sista ansökningsdag
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Bonzi är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned från Skatteverkets webbplats.
På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Du beställer enkelt utdragen med Bank-ID via denna länk:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag enligt de nya reglerna.
För dig med anställningsstöd: Bonzi är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
En del av Team Olivia
Bonzi ingår i koncernen Team Olivia. Team Olivia har utvecklats till ett ledande omsorgsföretag med att etablerade bolag under lokala varumärke
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
Arbetsgivare BonZi personligt stöd AB
(org.nr 556813-2301), https://jobb.bonzi.se
