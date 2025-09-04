Man i Säffle söker personlig assistent vid behov
2025-09-04
På Olivia arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du? Publiceringsdatum2025-09-04Om tjänsten
Just nu söker dig som vill arbeta som personlig assistent vid behov till en man 29 år med autism boendes i Säffletrakten. Kundens intressen är bland annat djur, natur och jakt.
Som vikarie vid behov behöver du vara flexibel till att arbeta med kort varsel vid ordinarie assistenters frånvaro vid t.ex semester eller sjukdom.
Vidare så söker kunden endast manliga assistenter.
Arbetsuppgifterna är enligt följande:
Hjälpa till med de dagliga rutinerna
Hjälpa till vid personlig hygien, av- och påklädning och samt vid måltider
Stöttning i vardagen
Köra kunden till sin dagliga verksamhet (manuellt körkort krävs)
Om dig
Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som tycker om att arbeta med människor och som kan se till andra människors behov. Som person är du lyhörd och lösningsfokuserad. Du har en lugn personlighet och är tålmodig. Du kan lätt läsa av situationer och ligga steget före.
Tjänsten innebär varierande arbetstider vardag som helg:
08.00-17.00
17.00-22.00
22.00-08.00 sovande jour 6 timmars väntetid Kvalifikationer
Körkort manuell och bil
Inte vara allergisk mot pälsdjur
Tidigare yrkesmässig erfarenhet av autism
Flytande Svenska i tal och skrift
• Sysselsättningsgrad: 1 tjänst vikarie vid behov
Tillträde: Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
För att komma till anställning behöver du ha ett Bank-ID. Många av våra kunder önskar även att du beställt ett belastningsregister att uppvisa vid eventuell anställning. För att underlätta kan du därmed söka om registret via följande länk (detta register används för alla våra anställningar): Arbete med barn med funktionsnedsättningar
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID -handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida.
För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kommer att hanteras av medarbetare på Olivia samt av kund / brukare och eventuell anhörig, godman eller annan.
Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen . Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
Om kollektivavtal hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Olivia Personlig Assistans AB
(org.nr 556630-8986), https://www.oliviapersonligassistans.se/ Jobbnummer
