Man i Piteå söker personlig assistent
Din Förlängda Arm I Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Piteå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Piteå
2026-06-08
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Din Förlängda Arm I Norr AB i Piteå
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Jag är en man i 45-årsåldern som nu söker nya personliga assistenter både på tjänst och som timvikarier.
Jag behöver hjälp i all min dagliga livsföring, såsom förflyttningar, hygien, av och påklädning, matlagning, städning etc.
Då jag har egen bil så tycker jag om att åka på små utflykter tillsammans med mina assistenter, eller ta en promenad ner på stan.
Jag älskar hundar och i mitt hem vistas de ofta hundar. Så det är bra om du som söker inte är allergisk.Publiceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
Assistenterna jobbar på 4 veckors rullande schema där du jobbar både dag, kväll samt varannan helg. I tjänsten ingår även teamledarskap ungefär var 5:e vecka.
Erfarenhet av liknande arbete kan vara en fördel, men personkemi mellan kund och assistent är avgörande.
Hur ansöker du:
Är du intresserad av tjänsten fyller du i en ansökan genom att klicka på länken "Ansök här". Märk din ansökan med EP1.
Intervjuer sker löpande och avslutas när lämplig kandidat är tillsatt.Om företaget
Din förlängda arm AB är ett norrbottniskt företag med kunder över hela Sverige. Företaget startades 2003 och har efter det växt och är nu ett av det största privata assistanssamordnarna i Norrbotten. Ledorden i vår verksamhet är trygghet, kunskap, inflytande, närhet och glädje. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Din Förlängda Arm I Norr AB
(org.nr 556514-9282) Arbetsplats
Din Förlängda Arm i Norr AB Kontakt
Arbetsledare
Emma Persson emma.persson@dfarm.se 0920-20 35 36 Jobbnummer
9951893