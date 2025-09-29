Man i centrala Kristianstad söker personlig assistent
Furuboda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kristianstad
2025-09-29
Om arbetsplatsen
Furuboda Assistans är en privat assistansanordnare i södra Sverige med rötter i den ideella Föreningen Furuboda. Bolaget skapades år 2005 och är ett växande företag. I dagsläget består Furuboda Assistans av ca 600 medarbetare. Vi strävar efter att vara ett föredöme inom hållbart företagande. För oss handlar hållbart företagande om att ha ett starkt kundfokus, välmående personal samt att eftersträva en låg klimat- och miljö-påverkan, samhällsengagemang och lönsamhet genomsyrar alla delar av vår verksamhet.
Jag är en man i 45-års åldern som bor i egen lägenhet i centrala Kristianstad. Jag är en utåtriktad person som värnar mycket om sociala kontakter, både inom och utom familjen.
Mina intressen är bilar, god mat, umgås med vänner och att vara iväg på aktiviteter. Du behöver hjälpa mej med att få struktur i vardagen och hjälpa mej med mitt minne. Jag har en förvärvad hjärnskada som gör att jag har svårt att komma ihåg saker.
Tjänsten är på ca 75% med tillträde efter överenskommelse och efter en introduktion.
Arbetstiderna är varierande, med dag, kväll och journatt. Dygnspass förekommer. Samt helger.
Intervjuer kommer att ske löpande. Är du intresserad, skicka din ansökan redan idag.
Du som söker bör vara lugn, ha ett bra ordningssinne och att ha lätt för att samarbeta
Det är viktigt att du är trygg, är säker i dej själv och har en mjuk framtoning. Att du har en förmåga att stötta och motivera mej.
B-körkort är ett krav, då assistenten kör min bil. Övrig information
Som anställd på Furuboda Assistans blir du erbjuden ett meningsfullt arbete med trygg anställning, friskvårdsbidrag på 2500 kronor, utbildningar och möjlighet till att utvecklas i ditt uppdrag. Vi tycker det är viktigt att medarbetare känner glädje och gemenskap på jobbet, och erbjuder därför en rad olika aktiviteter. Hos oss får du precis som våra kunder vara precis den du är. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i IfA, Intresseföreningen för assistansberättigade, och möter deras höga kvalitetskrav som IfA-godkänd anordnare av personlig assistans Ersättning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Furuboda Assistans AB
enhetschef
Cecilia Schack Olsson cecilia.schack-olsson@furuboda.se 0447814862 Jobbnummer
9531282