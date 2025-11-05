Man i 60 års ålders söker engagerade assistenter, Uppsala
Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2025-11-05
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Är du en engagerad person som inte är rädd för nya utmaningar så kanske det är just dig vi söker!
Vi söker flertalet personliga assistenter till en man med med förvärvad hjärnskada efter trafikolycka. Han har ett stort vårdbehov, behöver hjälp med allt så som sondmatning, omvårdnad och alla sysslor i hemmet. Viss dubbelbemanning förekommer.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom vården, men inget krav.
Att personkemin mellan dig och vår kund stämmer är det viktigaste. För att kunna arbeta hos kunden krävs det att du behärskar och förstår svenska språket både i tal och skrift. Då det är ett fysiskt arbete, är det viktigt att du är fysisk frisk i kroppen och inte är rädd att ta i.
Du får gå bredvid en van assistent tills du känner dig trygg i arbetsuppgifterna.
Vi som bolag kommer begära in belastningsregister från Polisen och personbevis från Skatteverket.
Välkommen med din ansökan.
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-23
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alma Assistans AB
(org.nr 556791-9062) Arbetsplats
Alma assistans AB Kontakt
Kurt Oterhals 0724018652
9590071