Man i 60 års ålders söker engagerade assistenter, Uppsala

Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala
2025-11-05


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Alma Assistans AB i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige

Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.

Är du en engagerad person som inte är rädd för nya utmaningar så kanske det är just dig vi söker!

Vi söker flertalet personliga assistenter till en man med med förvärvad hjärnskada efter trafikolycka. Han har ett stort vårdbehov, behöver hjälp med allt så som sondmatning, omvårdnad och alla sysslor i hemmet. Viss dubbelbemanning förekommer.

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom vården, men inget krav.
Att personkemin mellan dig och vår kund stämmer är det viktigaste. För att kunna arbeta hos kunden krävs det att du behärskar och förstår svenska språket både i tal och skrift. Då det är ett fysiskt arbete, är det viktigt att du är fysisk frisk i kroppen och inte är rädd att ta i.

Du får gå bredvid en van assistent tills du känner dig trygg i arbetsuppgifterna.

Vi som bolag kommer begära in belastningsregister från Polisen och personbevis från Skatteverket.

Välkommen med din ansökan.

Ersättning
Månatlig löneutbetalning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Alma Assistans AB (org.nr 556791-9062)

Arbetsplats
Alma assistans AB

Kontakt
Kurt Oterhals
0724018652

Jobbnummer
9590071

Prenumerera på jobb från Alma Assistans AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Alma Assistans AB: