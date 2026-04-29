Målvaktstränare / lärare i fotboll (NIU)
2026-04-29
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Arbetsuppgifter
Vi söker en målvaktstränare till NIU-fotboll i Gävle kommun. Eleverna går på Borgarskolan, Vasaskolan och Polhemskolan.
Som målvaktstränare tränar du eleverna i små grupper eller enskilt med fokus på målvaktsspel.
Du planerar och leder övningar som utvecklar deras teknik, speluppfattning och mentala styrka. Du ger personlig feedback och följer deras utveckling. Du samarbetar med den huvudansvariga tränaren, som ansvarar för helheten.
Det är viktigt att du är flexibel och kan anpassa dig till det gemensamma upplägget, men vi ser gärna att du också vill bidra med dina egna idéer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad specialidrottslärare samt har UEFA Mv B-utbildning. Det är en fördel om du har erfarenhet av att träna både ungdoms- och seniorlag, och om du tidigare har arbetat inom NIU-verksamhet eller i skola.
Som person tar du initiativ, är trygg i dig själv och tydlig i din kommunikation. Du har lätt för att skapa goda relationer och bygger tillit i mötet med både elever och kollegor. Du har ett prestigelöst förhållningssätt, samarbetar väl med andra och anpassar dig till olika situationer. Du har också förmågan att leda, inspirera och skapa engagemang, och du bidrar till en miljö där eleverna utvecklas och mår bra både som idrottare och människor.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ditt engagemang för ungdomars utveckling.
Tjänstens omfattning är 20%, Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonsens slutdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
om medarbetare i Gävle kommun har du:
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321694".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
Gävle kommun, Borgarskolan Kontakt
Rektor
Mikael Englund mikael.englund@gavle.se
