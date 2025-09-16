Måltidsvärdar till Sodexo Linköpings Universitetssjukhus
2025-09-16
Vill du vara en del av något större?
Om du vill jobba tillsammans med människor med olika bakgrunder, Om du har stora ambitioner, inte är rädd för utmaningar och vill växa samtidigt som du bidrar till vår utveckling och tillväxt. Då är du välkommen till Sodexo!Är du vår nya medarbetare?
Vi söker nu serviceinriktade glädjespridare som vill arbeta som Måltidsvärd på sjukhusets avdelningar.
Uppdraget innebär måltidsvärdstjänster på flera olika avdelningar inom sjukhuset.
Att arbeta hos oss är varierande, utmanande och kräver stort personligt engagemang.
Måltidsvärdens uppgift är att göra måltidsupplevelsen för patienterna positiv så att maten blir en del av tillfrisknandet.
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av arbete i avdelningskök med olika arbetsuppgifter såsom:
• Tillagning och servering av mellanmål
• Mottagning av matvagnar
• Servering av matbrickor till frukost, lunch och middag
• Disk/Städning
• Egenkontroll
• Göra beställningar i kostdatasystem
• Övriga i kök förekommande arbetsuppgifter
Kvalifikationer/Krav:
• Över 18år
• Vana från arbete i restaurang, arbete i vården eller annat servicearbete
• Du har mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• Datakunskap
• God servicekänsla och kunna hantera olika möten med människor
• Lyhörd för kunden och patientens behov
• God samarbetsförmåga
• Självständig och handlingskraftig
• Noggrann, strukturerad och systematisk
• Förmåga att ibland kunna klara av att arbeta i ett högt tempo
• Positiv attityd
Anställningsform och arbetstider:
Tillsvidareanställning ca 70% sysselsättningsgrad, 6 mån provanställning tillämpas.
Varierande arbetstid mellan 06:45 och 18:00 alla dagar i veckan.
Har du frågor kontakta: Arbetsledare ida.gustafsson@sodexo.com
Observera att alla medarbetare inom Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning påbörjas.
Vi behandlar ansökningar löpande, vänta därefter inte med att skicka in din ansökan. Välkommen att söka!
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är världsledande inom hållbar mat och erbjudanden inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, sin hållbara affärsmodell och serviceutbudet med måltidstjänster och FM-tjänster. Dessa erbjudanden möter alla utmaningar i vardagen med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och dem vi erbjuder våra tjänster, och att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. På Sodexo är vårt syfte att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Ersättning
