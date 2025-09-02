Måltidsutvecklare till Enebacken i Åkersberga
2025-09-02
Vi söker dig som brinner för mat, hälsa och välbefinnande och som vill bidra till att skapa måltidsupplevelser som gör skillnad i vardagen.
Enebacken är ett äldreboende med totalt 108 platser med olika inriktningar som korttids- och växelvård, dagverksamhet, somatiska och demens.
Enebacken är beläget i natursköna Smedby i Åkersberga med närhet till ängs- och skogsmarker.
Om tjänstenSom måltidsutvecklare på Enebacken har du ett övergripande ansvar för att utveckla, planera och kvalitetssäkra måltiderna inom vår verksamhet. Du arbetar i nära samarbete med kostombud och omvårdnadspersonalen för att säkerställa att maten inte bara är näringsriktig - utan också aptitlig, trivsam och individanpassad.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utveckla menyer och recept med fokus på både näringsbehov och matglädje
Följa upp kvalitet, smak och näringsinnehåll
Utbilda och inspirera personal kring måltidspedagogik och specialkost
Arbeta med hållbarhet, matsvinn och klimatsmarta lösningar
Säkerställa att måltiderna bidrar till god livskvalitet för våra äldre
Vem är du?
Du är en kreativ och engagerad person som ser maten som mer än bara näring - du vet att måltiden kan vara en av dagens höjdpunkter. Du har lätt för att samarbeta, men tar också egna initiativ och driver utvecklingsarbete framåt. Vi tror att du är nyfiken på nya lösningar, har känsla för detaljer och förmågan att kombinera kunskap med omtanke. Framför allt delar du vår övertygelse om att alla äldre förtjänar goda och lustfyllda måltider - varje dag.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du varje dag bidrar till ökad livskvalitet för äldre
Möjlighet att påverka och utveckla verksamhetens måltider i en positiv riktning
Ett nära samarbete med engagerade kollegor i både kök och omsorg
Beskrivning av tjänsten
Vi söker just nu en kollegapå heltid till en tillsvidareanställning med provanställning.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
Har utbildning inom kostvetenskap, dietetik eller liknande område
Har erfarenhet av måltidsutveckling, gärna inom vård och omsorg
Har goda kunskaper i livsmedelshygien och specialkoster
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
För att trivas i tjänsten är du engagerad och bryr du dig om dina medmänniskor samtidigt som du är bra på att skapa goda relationer och är serviceinriktad. Hos oss jobbar vi i team såväl som självständigt så det är viktigt att du är bekväm i den miljön.
Innan vi erbjuder anställning får du visa ett oöppnat utdrag ur polisens belastningsregister. Vi efterfrågar även ett giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket.
Vad får du av oss?
Påverkan. Vi jobbar ständigt för förbättring för att kunna erbjuda den mest högkvalitativa omsorgen och som måltidsutvecklare får du dagligen möjlighet att påverka hur vi arbetar.
Personlig utveckling samt kompetensutveckling. Vi kompetensutvecklar oss för att tillsammans växa och nå företagets mål.
Trygghet och kollektivavtal. Du får en långsiktig och engagerad arbetsgivare som ser människor som sin viktigaste resurs.
Motion. Friskvårdsbidrag.
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med cirka 6500 medarbetare. Vi är företaget för dig som vill göra skillnad och samtidigt må bra, utvecklas och ha kul på jobbet.
Vi har funnits i Sverige sedan 1998 och vet att du som medarbetare är vår viktigaste resurs. Ett fint kvitto på detta är att vi utsetts till ett Karriärföretag både 2024 och 2025 och listas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.
Vår värdegrund med värdeorden ansvar, engagemang och omtanke är en naturlig del av vårt arbete. Vi arbetar för att alla människor ska få leva livet, hela livet och driver förutom äldreboenden verksamheter inom ASiH, palliativ vård, personlig assistans, LSS och hemsjukvård.
Vill du vara med och forma framtidens vård och omsorg och ingå i ett sammanhang som gör skillnad för människor, samhälle och vår framtid? Då kan Forenede Care vara rätt arbetsgivare för dig!
2025-09-30
Lön enligt överenskommelse
