Måltidspersonal till Kostavdelningen timvikarie
Härnösands Kommun / Restaurangbiträdesjobb / Härnösand Visa alla restaurangbiträdesjobb i Härnösand
2026-07-20
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Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.
Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.
Härnösand är en del av Höga Kusten med världsarvsnaturen ständigt närvarande. Här har vi havet mitt i staden.Stoltheten för vår plats är stor och gemenskapen stark. Skaparkraften ger innovativa företag och ett förenings- och kulturliv som lever på bredden och levererar på höjden.I Härnösand finns tid för upplevelser tillsammans.Kostavdelningen söker timvikarierande måltidspersonal!Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Måltidspersonalen ansvarar, tillsammans med arbetslaget, för att planera, tillaga och servera näringsriktiga och välsmakande måltider till skolans och förskolans elever samt personal. För uppdraget är det viktigt att bidra med en positiv inställning, vara serviceinriktad och aktivt medverka i verksamhetens utveckling.
Arbetet omfattar även deltagande i egenkontroll enligt HACCP samt andra förekommande arbetsuppgifter inom köksverksamheten, såsom disk och städning.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs med ett arbete där du rör dig mycket och där vissa moment kan vara fysiskt krävande. Du har en förmåga att behålla lugnet och göra bra prioriteringar när tempot är högt. Vi ser också av vikt att du är lyhörd för andras behov och trivs med att hjälpa till att skapa en positiv upplevelse för de vi är till för. Som timvikarie sker arbete vid olika förskolor, skolor samt produktionsköket. Arbete där man är ensam om sina arbetsuppgifter förekommer. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av arbete i storkök, restaurang eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig
God datorkunskap
Körkort och tillgång till egen bil
Mycket god kunskap i svenska språket i både tal och skrift då arbetsuppgifterna kräver det
Vi ser extra positivt på om du har nedan meriter:
Kockutbildning
Flerårig erfarenhet av arbete inom storkök/restaurang
Utbildning och eller erfarenhet i HACCP
Utbildning och eller erfarenhet inom födoämnesallergier samt andra specialkoster
För att arbeta i förskola/skola krävs utdrag ur polisens belastningsregister.
Vi sätter stor vikt vid personliga egenskaper, som att du är öppen, positiv, lyhörd och en självgående person. Du är ansvarsfull och handlingskraftig person med god samarbetsförmåga. En viktig förutsättning för att lyckas i arbetet är att du ser vikten av och har ett stort intresse för mat och människor. Du är en tillgänglig och flexibel person som passar i alla våra verksamheter i vår organisation.Övrig information
Arbetet avser deltid, dagtid vid behov.
För att bli aktuell för anställning ska du vid intervjutillfället kunna:•Visa giltig ID-handling•Vid behov uppvisa kopia av betyg eller examensbevis•Styrka att du har rätt att arbeta i Sverige genom att uppvisa giltigt arbetstillstånd•Vid behov uppvisa giltigt körkort•Vid behov uppvisa giltig yrkeslegitimationRegisterkontrollFör vissa tjänster behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan bli aktuell. Du kan läsa mer om vilka verksamheter som omfattas på Polismyndighetens webbplats.SäkerhetsprövningVid vissa tjänster genomförs en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagstiftningen. Om du blir aktuell för en sådan tjänst ska du:•Genomgå och godkännas vid säkerhetsprövningFör vissa befattningar kan svenskt medborgarskap vara ett krav.AnsökanFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig att skicka in din ansökan via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt.Har du skyddad identitet, vänligen kontakta ansvarig rekryterare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härnösands Kommun
(org.nr 212000-2403)
871 80 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härnösands kommun Kontakt
Enhetshef
Sara Widén sara.widen@harnosand.se Jobbnummer
10006403