Måltidspersonal/ Städare
Marks kommun, Teknik- och Serviceförvaltningen/Kost- och städservice
2026-01-12
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar.
Hösten 2027 kommer vi att ha en nybyggd skola och förskola i Ubbhult. Skolan är i dagsläget flyttad till Sätila och det är endast förskolan som är kvar i Ubbhult.
Just nu så ser det ut så här i Ubbhult: En 3 avd förskola som är uppdelad på 4, ca 40 barn samt pedagoger. Hur det ser ut till hösten 2027 ska vi planera för, där blir Du en viktig pusselbit!
Ditt arbete är att se till att barn och pedagoger får frukost, lunch o mellanmål samt att det blir städat på förskolan. Maten kommer från Sätila skolan. Det är ett självständigt arbete.
Jag uppskattar om du ringer innan Du söker så att jag kan berätta mer och jag får veta varför just Du är intresserad av tjänsten!
* Alla förekommande sysslor i ett mottagningskök såsom frukost, mellanmål och kolhydraterna till lunchen och ev bak. Maten kommer från Sätila skolans kök samt städ av förskolans lokaler.
* Viss adm. förekommer såsom inköp till kök o städ, egenkontroll och Matilda.
* Du har ett nära samarbete med mig, Sätila skolans kök samt förskolans barn, pedagoger och rektor.Kvalifikationer
* Måltidsbiträdes- och/ eller städutbildning.
* Erfarenhet av livsmedelshygien och specialkost.
* God datakunskap, gärna erfarenhet av Matilda.
* Svenska i tal och skrift.
* Bil och körkort.
* Bra egenskaper:
* Du anpassar dig och hittar win-win lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
* Du hittar snabba lösningar på uppkomna problem.
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
