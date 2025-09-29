Måltidsbiträden och kockar till bemanningsenhet förskola/grundskola
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och Kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Vi söker nu timavlönade måltidsbiträden och kockar till Enheten för bemanning Intern service Förskola och Grundskola. Vi i Göteborgs Stad har fokus på hållbarhet och miljö. Det innebär ett arbetssätt som bland annat inkluderar miljömåltider, vegetarisk matlagning, hantering av matsvinn, inköp av ekologiska livsmedel och anpassning efter säsong.
Som timavlönad kommer du få arbeta på flera olika verksamheter och uppgifterna kan därför variera. Arbetet omfattar arbetsuppgifter kopplade till matlagning, såsom tillredning och salladsberedning liksom servering av goda och näringsriktiga måltider, vilket även inkluderar specialkost. I dina arbetsuppgifter ingår även disk, efterarbete, städ samt svinnhantering. I köksmiljön förekommer tunga lyft. Hos oss är du med och bidrar till att elever och personal får god och näringsrik mat samt en god matupplevelse. Vi erbjuder dig ett meningsfullt och omväxlande arbete med möjlighet utvecklas i din roll.
Att vara timvikarie i vår bemanningsenhet innebär:
• att du arbetar på flera olika förskolor och skolor inom Göteborgs Stad
• att du ersätter ordinarie personal vid korttidsfrånvaro
• att du själv lägger in de tider du kan arbeta i vårt bokningssystem Time Care Pool och blir uppbokad vid behov
• att dina arbetstider kan bli förlagda någon gång mellan 06.00 och 15.30 måndag till fredagKvalifikationer
Vi söker dig som har kock- eller måltidsbiträdesutbildning alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Tidigare erfarenhet av arbete i köksmiljö är meriterande. Om du har erfarenhet av att arbeta i storkök och/eller mottagningskök är det särskilt meriterande.
Eftersom matsäkerhet och hygien är av stor betydelse för verksamheten bör du ha kunskap och erfarenhet inom specialkost, svinnhantering, allergier och egenkontroll.
Som medarbetare hos oss kommer du dagligen ha kontakt med verksamheternas matgäster och deras behov. Det är därför viktigt att du är serviceinriktad, noggrann och värdesätter en hygienisk arbetsmiljö. Du kan arbeta självständigt och är mån om att ha en bra dialog med både matgäster och uppdragsgivare. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och du anstränger dig för att hitta lösningar på de utmaningar som kan uppstå i våra kök. Du ser ett värde i att arbeta hållbart och miljömedvetet. Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift är en förutsättning i denna roll. Du är prestigelös och har en mycket god förmåga att samarbeta med dina kollegor. Tjänsten kräver att du är flexibel och kan hoppa in med kort varsel.
I den här rekryteringen har vi valt att inte ta hänsyn till personligt brev. Vi går igenom samtliga ansökningar regelbundet.
Vi ser fram emot din ansökan!
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
