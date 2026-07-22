Måltidsbiträde (timvikariat)
Region Sörmland / Restaurangbiträdesjobb / Katrineholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Katrineholm
2026-07-22
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Sörmland i Katrineholm
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eller i hela Sverige
Kullbergska sjukhuset, KatrineholmPubliceringsdatum2026-07-22Om företaget
Regionservice är en smidig, flexibel och nytänkande serviceorganisation med stolta medarbetare, som tillsammans skapar värde för Region Sörmland.
Regionservice ska skapa förutsättningar för att uppfylla Region Sörmlands uppdrag på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Det gör vi genom att ha lyhördhet för och förstå våra kunders behov. Vi utvecklar och tillhandahåller stödtjänster av olika slag till Region Sörmlands alla verksamheter, politiken, patienter och besökare. Vi arbetar inom områdena; fastigheter och lokaler, inköp, löne- och fakturahantering, administration, informationshantering och verksamhetsnära service som måltider, transport, lokalvård.Arbetsuppgifter
I arbetet ingår bland annat:
• Tillredning av måltider till våra gäster
• Uppvärmning och servering av måltider till våra patienter på vårdavdelning.
• Inventering och beställning av livsmedel
• Plocka varor samt diska
• Daglig städning av kök, utföra mätningar och dokumentation enligt egenkontrollprogrammet.
Du arbetar både i team och enskilt där såväl självständighet som god samarbetsförmåga är en förutsättning.
Din kompetens
• 18 år
• Talar svenska flytande, kan med lätthet förstå instruktioner på svenska samt kunna skriva på svenska, detta är ett krav då vi måste säkerställa patientsäkerheten i vår verksamhet.
• Är serviceinriktad
• Är flexibel
• Tar ansvar
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tidsbegränsat vikariat vid behov, timavlönad.
Vi är bemannade mellan klockan 07.00 - 19:00 årets alla dagar.
Du kan bli schemalagd morgnar, dagar, kvällar och helger.
Information om tjänsten lämnas av
Gruppchef Måltider Västra, sofia.westerback@regionsormland.se
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Måltider!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-08-28.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
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och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RVLS-26-064". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
10009526