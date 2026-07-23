Måltidsbiträde, timanställd, Klingsta vård- och omsorgsboende
Danderyds kommun, Klingsta vård- och omsorgsboende / Storhushållsföreståndarjobb / Danderyd Visa alla storhushållsföreståndarjobb i Danderyd
2026-07-23
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Vill du vara med och göra skillnad i vardagen för våra boende genom god service och vällagad mat? Då kan du vara den vi söker! Just nu söker vi på Klingsta vård- och omsorgsboende ett måltidsbiträde som timanställd.
Klingsta är ett demensboende med 39 lägenheter, vackert beläget i ett naturområde nära Edsviken och med gångavstånd från Mörby Centrum. Lägenheterna är fördelade på 4 avdelningar. Klingsta vård- och omsorgsboende är omgiven av en vacker inhägnad grönskande trädgård med äppelträd och lugna platser. Vi har gångavstånd till Edsvikens vatten och fina promenadstråk.
Verksamheten kännetecknas av hög kompetens inom de olika yrkeskategorierna. All personal arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt där målsättningen är att se varje boende som individ och ta hänsyn till dess fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Vår målsättning är att ge en god individanpassad omvårdnad och stimulans med kompetent personal som tillvaratar intressen och behov.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-23Arbetsuppgifter
I din roll som måltidsbiträde är du med och skapar goda, näringsrika och hållbara måltider för våra boende. I rollen ansvarar du för att förbereda kalla rätter såsom sallader, smoothies och desserter, samt tillaga rätter och såser enligt den planerade menyn. Arbetet innefattar matlagning, disk, rengöring, livsmedelshantering och mottagning av leveranser. Du hanterar specialkost, organiserar lagret och arbetar aktivt för att minska matsvinn.
Arbetsuppgifterna förekommer i nära samarbete med kock och övriga personal på boendet. Genom att ha en god kommunikation och samarbete kan vi säkerställa att de boendes individuella behov och önskemål uppfylls.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Utbildning eller erfarenhet inom storkök, restaurang eller liknande verksamhet.
• Erfarenhet av arbete inom äldreomsorg eller på äldreboende.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
• Utbildning inom livsmedelshygien.
• Kunskap om specialkoster för äldre och personer med demenssjukdom.
Det är meriterande om du har kunskap om och har genomfört HACCP. Vi söker dig som har ett strukturerat arbetssätt där du organiserar och planerar ditt arbete väl samt slutför i tid med god kvalitet. Du är en stabil person som hanterar stress konstruktivt och bibehåller ett gott humör. Du trivs bra med att arbeta med andra och har en mycket god samarbetsförmåga med ert gemensamma mål i fokus. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För denna tjänst behöver du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret (Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning) innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se.
Vi rekommenderar att du beställer digitalt registerutdrag som skickas till din digitala brevlåda.
Välkommen med din ansökan senast den 9 augusti. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Löneform: Timlön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde i början av augusti 2026 eller enligt överenskommelse. .
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobb/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337204". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Danderyds Kommun
(org.nr 212000-0126)
182 33 DANDERYD Arbetsplats
Danderyds kommun, Klingsta vård- och omsorgsboende Kontakt
Verksamhetschef
Kirsi Näränen Olsson Kirsi.NaranenOlsson@danderyd.se Jobbnummer
10010277