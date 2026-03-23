Måltidsbiträde till Stocksundsgårdens vård- och omsorgsboende, Danderyd
2026-03-23
I ett naturskönt villaområde nära allmänna kommunikationer ligger Stocksundsgårdens vård och omsorgsboende som invigdes 1965, om- och tillbyggdes 1995. Stocksundsgårdens vård- och omsorgsboende består av 30 lägenheter fördelade på fyra avdelningar. Vi erbjuder våra boende en familjär och hemlik boendemiljö med hemlagad mat tillagad i vårt eget kök. Verksamheten på Stocksundsgården drivs i kommunal regi.
Under 2024 erhöll Stocksundsgården sin ÄTUP-certifiering vilket innebär ett kunskapslyft för all personal om vad som påverkar äldres måltider, nutrition och hur förebygga och upptäcka undernäring.
Vi söker nu ett måltidsbiträde med ansvarskänsla på 75% och ett genuint intresse för att skapa trevliga måltidsupplevelser för våra boende på Stocksundsgården. Välkommen att bli en del av oss!Publiceringsdatum2026-03-23Arbetsuppgifter
Vi söker ett engagerat och serviceinriktat måltidsbiträde som vill vara med och skapa goda, näringsrika och hållbara måltider för våra boende. I rollen ansvarar du för att förbereda kalla rätter såsom sallader, smoothies och desserter, samt tillaga rätter och såser enligt den planerade menyn. Vid helgtjänstgöring har du helhetsansvaret för köket och ser till att måltiderna håller hög kvalitet.
Arbetet innefattar matlagning, disk, rengöring, livsmedelshantering och mottagning av leveranser. Du hanterar specialkost, organiserar lagret och arbetar aktivt för att minska matsvinn. Du samarbetar nära kocken och övrig personal på boendet, och genom god kommunikation skapar ni tillsammans måltider som möter de boendes individuella behov och önskemål. Tillsammans bidrar ni till en trivsam och matglad miljö där måltiden är en viktig del av dagen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* utbildning eller erfarenhet inom storkök, restaurang eller liknande verksamhet.
* god kunskap om livsmedelshygien och hantering av specialkost och allergener.
* kunskap om och har genomfört HACCP.
* goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet att arbeta i kök på äldreboende och tidigare arbetat i ett KRAV-certifierat kök.
Vi söker dig som har ett strukturerat arbetssätt där du organiserar och planerar ditt arbete väl samt slutför i tid med god kvalitet. Du är en stabil person som hanterar stress konstruktivt och bibehåller ett gott humör. Du trivs bra med att arbeta med andra och har en mycket god samarbetsförmåga med ert gemensamma mål i fokus. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För denna tjänst behöver du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se.
ÖVRIGT
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobb/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314420".
Detta är ett deltidsjobb.
https://www.danderyd.se/aldreomsorg-och-lss/vard--och-omsorgsboenden/stocksundsgarden/
Danderyds kommun, Stocksundsgårdens äldreboende Kontakt
Verksamhetschef
Annika Davidsson Annika.Davidsson@danderyd.se +46 8 56891835
