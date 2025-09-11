Måltidsbiträde Till Förskola Stiftelsen Bmsl
2025-09-11
Stiftelsen BMSL är en flerspråkig förskola och grundskola med undervisning enligt svensk läroplan. Från ett års ålder till nionde klass passerar våra elever genom samma port här i centrala Lund. Det ger trygghet och kontinuitet för både elever, lärare och föräldrar. Kanske är det en förklaring till att många elever ser skolan som sitt andra hem. Just trivsel och gemenskap är viktigt för oss. Vi vill vara skolan eleverna längtar till. En plats för upptäckare, forskare och självständiga nytänkare. Under flera år har vår enkla filosofi bidragit till att vi uppnått några av Sveriges bästa kunskapsresultat och har även elever som vågar vara sig själva.
Idag finns 44 barn i förskolan och 416 elever i grundskolan F-9. Pedagoger och barn/elever kommer från olika länder och skiftande kulturer. BMSL är en mycket stimulerande och dynamisk arbetsplats. I vår verksamhet möter barnen engelska, franska och svenska från det att de börjar i förskolan tills att de lämnar grundskolan.Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Som måltidsbiträde är du en viktig del i vardagen i vårt förskolekök. BMSL har inget eget tillagningskök utan får maten från en utomstående entreprenör. Du arbetar självständigt i köket och tillsammans med pedagogerna medverkar du till en välkomnande och trevlig måltid för varje barn. Detta inkluderar att du äter pedagogisk måltid på avdelningen. Du utför olika uppgifter som förekommer i ett kök, så som att ställa iordning och servera lunch, planera och förbereda näringsrika och varierat mellanmål, beställningar med visst budgetarbete, ta emot och packa upp varor, diska och hålla kökets lokaler rena och i god ordning. I ditt uppdrag ingår att arbeta med egenkontroll och följa BMSLs fastställda mål, styrdokument och policys. Arbete ute i barngrupp förekommer till exempel när pedagogerna på förskolan har personalmöte. Kvalifikationer
Vi söker dig som
har dokumenterad erfarenhet av arbete i förskolekök
har dokumenterad utbildning och erfarenhet inom livsmedelshygien och egenkontroll
har stort intresse för matens betydelse för hälsa och välmående
har god förmåga att sätta matgästen, dvs barnen, i fokus med hög känsla för service
behärskar svenska språket i tal och skriftDina personliga egenskaper
För att lyckas och trivas i rollen som måltidsbiträde bör du
vara strukturerad och genomför dina arbetsuppgifter med god kvalitet
vara stabil och hantera stressfyllda situationer på ett konstruktivt sätt
se samarbete med kollegorna som en självklarhet för att nå de gemensamma målen
snabbt se lösningar på uppkomna problem och ha ett flexibelt förhållningssätt
Vi erbjuder
En trygg och stabil arbetsplats
Trevliga kollegor och en god arbetsmiljö
Marknadsmässig lön och anställningsvillkor enligt kollektivavtal
Till följd av lagen om lämplighetskontroll inför anställning i skolverksamhet ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid eventuell intervju. Blankett för att beställa utdraget hittar du via polisen.se
Du ansöker via mejl till biträdande rektor Rebecca Brink och vi tillämpar löpande intervjuer. Anställningen påbörjas den 7 januari 2026 eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
E-post: rebecca.brink@bmsl.se
Detta är ett deltidsjobb.
Margaretavägen 1
222 40 LUND
Bmsl, Stift
Bmsl, Stift Kontakt
Biträdande rektor
Rebecca Brink rebecca.brink@bmsl.se 0734324556 Jobbnummer
