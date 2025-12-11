Måltidsbiträde till Celsius skolrestaurang
2025-12-11
På Celsius skolrestaurang serverar vi varje dag cirka 950 måltider och ni är ett par kollegor som du jobbar tillsammans med. Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet för att ligga i framkant. Till exempel så ökar vi successivt våra ekologiska inköp.Tjänsten är heltid måndag till fredag, men helgtjänstgöring kan förekomma.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Uppgifterna som måltidsbiträde är mycket varierande. Du kommer att planera och förbereda salladsbufféer, vara behjälplig i produktionen vid tillagningen av de varma måltiderna samt i serveringen. I dina arbetsuppgifter ingår också att diska och städa i köket och skolrestaurangen samt andra sedvanliga arbetsuppgifter i ett storkök. Förutom att ha goda kunskaper om ingredienserna i maten skall du kunna redovisa dem för att garantera allergisäkra måltider till våra gäster. Måltider skall alltid presenteras på ett tilltalande sätt när den ska serveras till gästerna.
Tjänsten är ett vikariat heltid tom 2026-06-12. Publiceringsdatum2025-12-11Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning inom kök och restaurang, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska även ha goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Vidare krävs dokumenterad erfarenhet av arbete i kök samt goda kunskaper i livsmedelshygien.
Vi ser gärna att du har datorvana och kunskaper i Office-paketet. Det är meriterande om du har utbildning inom specialkost samt kunskap i Mateo eller andra digitala IT-stöd för köksarbete. HACCP-utbildning är också ett plus.
Som person har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt justera både synsätt och arbetssätt. Du ser möjligheter i förändringar och bidrar till att skapa en flexibel och lösningsfokuserad arbetsmiljö. Du samarbetar väl med andra och möter människor på ett lyhört och smidigt sätt. Du är en god lyssnare som kommunicerar tydligt och hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt.
Vidare så är du i ditt bemötande lugn, uppmärksam och tillmötesgående. Du har ett genuint intresse av att hjälpa andra och anstränger dig för att hitta och leverera goda lösningar. Du har förmåga att se helheten och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll i verksamheten och agerar alltid med hela skolans bästa i åtanke.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Sandra Cuturic, områdeschef, 018-727 56 46.
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 10.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 54 75.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
