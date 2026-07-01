Måltidsbiträde Skola Gävle
Skolfood i Göteborg Aktiebolag / Restaurangbiträdesjobb / Gävle Visa alla restaurangbiträdesjobb i Gävle
2026-07-01
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Skolfood i Gävle söker två måltidsbiträden på deltid. En tjänst på 7h/dag och en på 5h/dag till Internationella Skolan Gävle.
Tjänsten består av att servera skolmat till elever. Därtill sköter du och två kollegor disk och städ av matsal.
Vem söker vi?
Du som söker bör ha erfarenhet av att arbeta ut mot kund. Vi söker dig som är en serviceinriktad person som vill engagera sig i elevernas bästa på våran enhet i Gävle. Du ska vara lyhörd samtidigt som vi lägger värde i att kunna föra en konstruktiv dialog med elever och lärare på skolan. Du kommer att vara företagets ansikte utåt och förväntas därmed att ha god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska.
Det är en merit om du tidigare har erfarenhet av detta arbete.Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Förberedelse för lunchservering i skolmatsal
Lunchservering
Hantering enligt livsmedelslagen och gällande egenkontroller för buffé
Sopsortering från matsal
Städ i matsal och serveringsutrymme
DiskDina personliga egenskaper
Flexibel och självgående
Aktiv under måltids serveringen
God servicekänsla
Noggrann
Svenska i tal och skriftAnställningsvillkor
Start: Augusti 2026
Yrkestitel: Måltidsbiträde
Arbetstiderna är Måndag - Fredag
Arbetstid: 7h/dag & 5h / dag
Löneform: Avtalsenlig månadslön
Intervjuer sker löpande. Vi förbehåller oss rätten att avsluta annonsen när vi har de kandidater vi behöver.
Vid anställning ska utdrag av belastningsregister lämnas in
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Mail
E-post: Rekrytering@skolfood.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Måltidsbiträde Gävle". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skolfood i Göteborg Aktiebolag
(org.nr 556601-2216), https://skolfood.se/
Södra Sjötullsgatan 3 (visa karta
)
802 87 GÄVLE Arbetsplats
Skolfood i Gävle Kontakt
Kim Häggström Rekrytering@skolfood.se Jobbnummer
9987177