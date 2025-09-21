Måltidsbiträde och städare till förskola i Rönneshytta
2025-09-21
* Välkommen till Askersund! Hos oss får du alla fördelarna med att arbeta i en liten kommun. Här värdesätter vi skapandet av nära relationer, modet att påverka och det engagemang som genomsyrar vårt arbete. Vi har jobb som märks och tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus.
* Arbetsplatsen är kök och städ vid Sjölidens förskola och Rönneshytta skola. Köket serverar frukost, lunch och mellanmål till två förskoleavdelningar på Sjöliden. Förskolan får tillagade luncher från Sjöängsskolans kök. Tre personer arbetar med kök och städ i område RönneshyttaPubliceringsdatum2025-09-21Arbetsuppgifter
* Att ge förskolan daglig service med måltider och städ
* Dagligt förekommande arbetsuppgifter inom städning enligt arbetsbeskrivning, planering av daglig städning, storstädning och golvvård m.m
* Beställningsansvar gällande livsmedel och måltider från produktionsköket till Sjölidens förskolaKvalifikationer
* Vi ser helst att du har någon form av utbildning inom restaurang / storhushåll, alternativt har praktisk erfarenhet av liknande arbete
* Du har kunskap i specialmat, datavana, goda kunskaper i livsmedelshygien och egenkontroll
* Du har färdighet att planera både praktiskt och administrativt arbete
* Vi ser gärna att du har städcertifikat, motsvarande praktiska färdigheter i städning eller gärna erfarenhet av liknande arbete
* Du brinner för service och tycker om barn
Askersunds kommun - vår pärla vid Sveriges hemligaste skärgård. Askersund är en plats där historisk skönhet möter naturens vilda underverk. Inte att förglömma vår unika skärgård som är en skatt som bara väntar på att utforskas.
Det som gör Askersunds kommun ännu mer speciell är dess invånare! 11 500 starka individer som kallar denna plats sitt hem, och vi är stolta över att vara deras gemenskap. Vi är något över 1 000 medarbetare som arbetar tillsammans för att se till att vår kommun fortsätter att blomstra.
Vi välkomnar och värdesätter olikheter och ser till att vår arbetsplats är öppen för alla. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag. Kom och bli en del av vår gemenskap och låt oss tillsammans fortsätta att bygga en plats vi är stolta över att kalla hemma med lust, mod och engagemang.
Vi känner oss stolta över vårt Askersund! Besök gärna: https://www.visitaskersund.se/
