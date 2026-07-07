Måltidsbiträde/Lokalvårdare Pederskrivares gymnasium
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen / Restaurangbiträdesjobb / Varberg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Varberg
2026-07-07
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Vill du bidra till en ren, trygg och trivsam skolmiljö där eleverna står i fokus?
Nu söker vi ett måltidsbiträde/lokalvårdare med intresse och känsla för lokalvård till Peder Skrivares gymnasium.
Peder Skrivares gymnasium är beläget i flera byggnader, och vi söker nu förstärkning med placering i mottagningsköket i Hus 9.
Som måltidsbiträde och lokalvårdare får du ett varierat arbete där lokalvården är en central del. Du ansvarar för att våra lokaler är rena, trivsamma och välkomnande men du kommer även att vara en del av verksamheten i mottagningsköket med servering, enklare matberedning och övriga köksuppgifter.
Tillsammans gör vi skillnad – varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
• Lokalvård i samtliga lokaler i skolan
• Användning av städmaskiner
• Servering av dagens lunch
• Enklare matlagning (t.ex. koka potatis, pasta, gryn)
• Salladsberedning och andra köksuppgifter
• Disk och köksstädning
• Egenkontroll inom kök och städ
• Beställningar via digitala systemKvalifikationer
Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor, ibland på olika arbetsplatser, vilket ger en omväxlande vardag. Arbetet präglas av service, kvalitet och ett hållbart, ergonomiskt arbetssätt. Du har ett engagemang för lokalvården och ser värdet i en ren och välskött miljö. Du trivs i en roll där service och bemötande är viktigt.
Du arbetar strukturerat och kan hantera varierande arbetsuppgifter inom både kök och lokalvård. Du bidrar gärna med idéer och förbättringsförslag som utvecklar verksamheten framåt. Kvalifikationer
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Livsmedelsutbildning på gymnasienivå alternativt motsvarade utbildning
• Pryl eller annan certifierad lokalvårdsutbildning
• Datorvana, kunna hantera enklare administrativa uppgifter
Meriterande:
• Erfarenhet av lokalvård och golvvård
• Erfarenhet som måltidsbiträde
• B körkort
Erfarenhet och utbildning är värdefullt, men vi tror att ett positivt förhållningssätt, ansvarstagande och ett starkt servicefokus är minst lika viktiga för att lyckas i rollen.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-17 Vikariat, upphör: 2027-08-17 .
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att medarbetare har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329058". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs Kommun
(org.nr 212000-1249)
Östra Långgatan 24 (visa karta
)
432 80 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Malin Nilsson malin.nilsson@varberg.se Jobbnummer
9995699