Måltidsbiträde Dragonskolan, Måltidsservice
Umeå kommun, Teknik och fastighet, Måltidsservice / Restaurangbiträdesjobb / Umeå Visa alla restaurangbiträdesjobb i Umeå
2026-07-22
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå kommun, Teknik och fastighet, Måltidsservice i Umeå
I vår förvaltning arbetar över 1 000 medarbetare i fem olika verksamheter: Fastighet, Gator och parker, Digital omställning & IT, Måltidsservice samt Städ- och verksamhetsservice. Vi planerar, bygger och tar hand om fastigheter, vägar och utomhusmiljöer. Vi tillhandahåller färdtjänst och hanterar interna uppdrag för att kommunens verksamheter ska fungera. Till exempel ser vi till att IT-miljön fungerar och är säker, att våra lokaler hålls rena och att kommunens skolor och boenden kan servera hälsosamma måltider. Det som förenar oss är viljan att underlätta vardagen för Umeås drygt 130 000 invånare.
Måltidsservice i Umeå kommun omfattar tillagning och servering av luncher inom både för- och grundskolan, gymnasieskolan, restaurang samt till ett flertal enheter inom äldreomsorgen. Vår uppgift är att förmedla bra service och goda hälsosamma måltider för våra matgäster och att tillsammans med personalen inom skola och omsorg skapa en förståelse av matens betydelse för god hälsa och välbefinnande. Genom den offentliga måltiden bidrar måltidsservice till en god folkhälsa och en hållbar utveckling.
Dragonskolan är en av Sveriges största gymnasieskolor. Här möts mer än 2200 gymnasieungdomar varje dag i centrala lokaler. Skolan har Umeås största programutbud och erbjuder utbildningar av hög kvalitet inom ett stort antal områden.
Vi söker nu ett måltidsbiträde!Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Som måltidsbiträde hos oss arbetar du i skolrestaurangen med alla förekommande arbetsuppgifter. Du ger god service och bidrar till att vi får nöjda matgäster. I enlighet med kommunens mål, verksamhetsplan, måltidskoncept och policydokument kommer du bland annat att arbeta med:
Förberedelse och efterarbete i kök och restaurang
Viss tillagning, t.ex. beredning av pasta, ris, potatis och tillbehör till dagens måltider
Bereda en säsongsanpassad salladsbuffé med hög kvalitet
Kostnadsmedvetenhet och budget i balans
Om dig
Som person är du flexibel, ansvarsfull och har en god förmåga att hitta lösningar i det dagliga arbetet. Du trivs i en roll där tempot stundtals är högt och där arbetsuppgifterna kan variera. Vidare har du en god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat genom ett professionellt och respektfullt bemötande gentemot både kollegor och elever. Du tycker om att arbeta serviceinriktat och har ett genuint intresse för att skapa en trivsam måltidsmiljö. Du är noggrann i ditt arbete, tar egna initiativ och är trygg i att ta ansvar för dina arbetsuppgifter både självständigt och tillsammans med andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Köksutbildning, gymnasieutbildning inom livsmedel eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av arbete i storkök och offentliga måltider
Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift
Giltigt utdrag ur belastningsregistret, med anledning av lagen om lämplighetskontroll
Tunga lyft förekommer på arbetsplatsen.
Vi hoppas att du vill bli en del av oss på Måltidsservice, välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolatan 31 A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Arbetsplats
Umeå kommun, Teknik och fastighet, Måltidsservice Kontakt
enhetschef
Alexander Bagger 090-161973 Jobbnummer
10009294