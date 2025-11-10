Måltidsbiträde 75%
2025-11-10
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Vill du vara en del av vårt team i skolköket? Vi söker en engagerad och stresstålig medarbetare som vill hjälpa oss att hålla skolköket i toppskick! Här får du möjlighet att bidra till en positiv matupplevelse för våra elever.
Munkmoraskolan är en liten skola som ligger centralt i Värmdö kommun med goda kollektivförbindelser men också med närhet till naturen. Munkmoraskolan är den enda kommunala skolan i Värmdö kommun som är certifierad Generation PEP-skola. Detta innebär bl.a. att måltiden har en central plats i vår verksamhet och i arbetet för vår vision. God kvalitet, näringsinnehåll och att maten till stora delar tillagas i vårt eget kök är självklarheter för oss. Vi vill också inspirera till att eleverna ska våga att prova nya smaker och maträtter. Munkmoraskolan serverar varje dag frukost, lunch och mellanmål till våra elever men säljer också mat till andra enheter.
Ditt uppdrag
Som måltidsbiträde hos oss kommer du att arbeta i ett team tillsammans med två kockar men också nära annan skolpersonal och elever. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av att förbereda och servera frukost, lunch och mellanmål. Du hjälper till med beredning av salladsbuffé och enklare matlagning. I arbetet ingår att sköta disk, rengöring av köksutrustning och att hålla köket samt buffé och matsal rent och trivsamt. En mycket viktig del av arbetet är att bidra till en god stämning i matsalen där eleverna, våra gäster, ska känna sig trygga, sedda och förstådda. Relationsskapande med både personal och elever är därför mycket viktigt.
Din erfarenhet
Du har restaurangutbildning på gymnasienivå eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Grundläggande kunskaper inom specialkost är meriterande. Din förmåga att förstå och använda svenska språket, både muntligt och skriftligt, är mycket god.
Dina personliga egenskaper
Arbetet kräver att du är serviceinriktad, noggrann och att du trivs med att samarbeta med andra. Du bidrar till god stämning i köket och vill vara en del av ett team som sätter kvalitet och måltidsglädje i fokus. God service och samarbetsförmåga är en självklarhet för dig och du behåller ett positivt och trevligt bemötande även under stressiga situationer. Flexibilitet och snabb anpassningsförmåga är viktigt i denna roll. För att trivas hos oss behöver du dela våra tankar om god sammanhållning och arbetsglädje som nycklar till trivsel på arbetsplatsen samt ha nära till skratt.
Självständighet
Initiativtagande
Flexibel
Stabil
Samarbetsförmåga
Relationsskapande
Muntlig kommunikation
Serviceinriktad
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Värmdö kommun erbjuder
Intervjuer sker löpande så sök redan idag.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
