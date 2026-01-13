Malmö Ideella söker Verksamhetsledare
2026-01-13
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Vill du bidra till att stärka Malmös civilsamhälle och vara med och skapa ett mer demokratiskt, jämlikt och inkluderande Malmö?
Nu söker Malmö Ideella en verksamhetsledare på 50% som med engagemang, erfarenhet och god samverkansförmåga vill utveckla organisationens arbete framåt.
Om Malmö Ideella
Malmö Ideella är en paraplyorganisation som samlar och stöttar föreningar i Malmö. Vi arbetar för att främja demokrati, delaktighet, jämlikhet och för att stärka civilsamhällets röst i samverkan lokalt, nationellt och inom Europa.
Tillsammans med våra medlemsorganisationer och samarbetspartners verkar vi för ett hållbart Malmö.
Om Rollen
Som verksamhetsledare ansvarar du för att leda och samordna organisationens verksamhet, utvecklingsarbete och nätverk.
Du arbetar nära teamet (3 anställda), och rapporterar till styrelsen.
Rollen är både strategisk och operativ och säkerställer att den dagliga verksamheten har struktur och utrymme för kreativitet och anpassningar utifrån verksamhetens mål.
Tjänsten som verksamhetsledare är placerad på Malmö Ideellas huvudsäte, Föreningscenter Nobel 21.
Verksamhetsledaren har tillsammans med Malmö Ideellas styrelse det yttersta ansvaret för organisationen. Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att:
Leda och utveckla Malmö Ideellas verksamhet i linje med organisationens värderingar och mål.
Bygga och stärka samarbeten med föreningslivet, näringslivet, myndigheter och andra samhällsaktörer.
Representera organisationen i dialoger, nätverk och andra forum.
Planera, följa upp och rapportera verksamhet, budget och ekonomi i nära dialog med styrelsen.
Stödja medlemsföreningar och bidra till kapacitetsstärkande insatser för idéburen sektor.
Bidra aktivt till en trygg arbetsmiljö genom gott samarbete, struktur, respektfull kommunikation och ansvarstagande gentemot kollegor och intressenter.
Egenskaper och kvalifikationer
För att trivas och passa i rollen som verksamhetsledare tror vi att du:
Har en eftergymnasial utbildning, gärna inom humaniora/samhällsvetenskap.
Har erfarenhet av föreningslivet.
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Är en fena på att bygga relationer och är trygg i att samverka med olika aktörer och perspektiv.
Trivs med att arbeta både strategiskt och operativt.
Brinner för demokrati, jämlikhet, mänskliga rättigheter och vill bidra till ett hållbart och inkluderande samhälle.
Är en kommunikativ och kreativ ledare som har förmåga att bygga tillit, skapa delaktighet och engagemang både internt och externt.
Förstår stadens samhällsutmaningar och värdesätter stadens mångfald.
Meriterande är erfarenhet av verksamhetsstyrning och/eller projektledning, finansieringsfrågor samt samverkan mellan civilsamhälle och offentlig sektor.
Anställning
Tjänst: Verksamhetsledare
Omfattning: 50%
Anställningsform: Tidsbegränsad t.om. 31 december 2026, med möjlighet till förlängning.
Placering: Malmö
Tillträde: Enligt överenskommelse, men gärna så snart som möjligt
Lön: 22 000 SEKSå ansöker du
Skicka ditt CV och en kortare motivering (max 2 stycken) till varför just du är rätt person för tjänsten till ordforande2025@malmoideella.se
Sista ansökningsdag är 31 januari 2026.
Vi återkommer till dig om det blir aktuellt med intervjuer. Första intervjun kan komma att göras online. Intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: ordforande2025@malmoideella.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Ideella
Nobelvägen 21 (visa karta
)
214 29 MALMÖ Kontakt
Ordförande
Jesper Bornlinder Thiborg ordforande2025@malmoideella.se Jobbnummer
9681409