Målinriktad Projektledare till inredningsföretag!
2025-11-10
Vill du arbeta på ett expansivt & händelserikt företag med goda utvecklingsmöjligheter? Är du strukturerad och intresserad av inredning? Nu söker vi en ambitiös och noggrann Projektledare med ett stort engagemang och intresse för försäljning.
Om företaget MyWindow
MyWindow är en av de ledande aktörerna inom fönsterinredning i Sverige och ingår i ett internationellt nätverk som finns representerat i ett tiotal länder. Verksamheten startades 1984 under namnet PersiennGruppen men är idag inte längre enbart ett persiennföretag utan arbetar med ett brett koncept som omfattar all inredning för fönster - och mer därtill.
MyWindow finns idag i Stockholm och Göteborg och växer ständigt med nya mål i sikte för att leverera fönsterinredning av hög kvalitet. Företaget drivs av att ständigt skapa snygg design kombinerat med god erfarenhet för att förverkliga kundens visioner. Utveckling är något som är centralt på MyWindow och för den som visar framfötterna finns goda möjligheter till att klättra vidare inom företaget.
Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat upprättande av offerter och ordrar, leveransbevakning samt löpande kontakt med kunder och leverantörer för att driva på och färdigställa projekten. Du kommer att handskas med inkommande leveranser, montagebokningar och reklamationer samt hjälpa till att strukturera upp den dagliga verksamheten på arbetsplatsen. På sikt kommer du att driva egna projekt ute hos kund genom att konsultera inredning, utföra måttagningar samt projektleda och ansvara för dina egna ordrar tills det att kund har fått sina produkter installerade. Du kommer att ansvara för din egen kundanskaffning & försäljning samt ansvara för att du uppnår vecko- samt månadsbudget. Både inrikes och utrikes resor kommer att förekomma.
Tjänsten är en heltidstjänst och du kommer att arbeta med utgångspunkt från MyWindows Showroom på Karlavägen i centrala Stockholm alternativt i Danderyd.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
- Slutförd gymnasieutbildning
- Tidigare erfarenhet av B2B och/eller B2C-försäljning
- Intresse för projektledning och inredning
- Dokumenterad erfarenhet av försäljning inom branschen (starkt meriterande)
- Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter (starkt meriterande)
- Du har en god administrativ vana i Officepaketet
- Erfarenhet av affärssystemet Ataio (starkt meriterande)
- Du uttrycker väl i tal och skrift, även på engelska
- B-körkort (krav) (tillgång till egen bil är en fördel)
Personliga egenskaper
I rollen som Projektledare är du positiv, engagerad och målinriktad. Du är kommunikativ och räds inte för att ta kontakt med människor samtidigt som du är lyhörd och ordningsam med en stor ansvarskänsla. Du har en vana för stressfyllda situationer och trivs med att ha många bollar i luften. Vidare ser vi att du trivs med att ta till dig nya idéer & gärna tar initiativ till förändringar. Du har en förmåga att planera och organisera dina dagar för att nå uppsatta mål. Självklart är det viktigt att du utstrålar en stor passion för företagets produkter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
Via mail
E-post: jobb@mywindow.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Projektledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare My Window AB
Karlavägen 66
