Målerichef till Säters Snickerifabrik
Dala Industrisupport AB / Chefsjobb / Hedemora Visa alla chefsjobb i Hedemora
2025-09-15
, Säter
, Avesta
, Norberg
, Fagersta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dala Industrisupport AB i Hedemora
, Avesta
, Fagersta
, Hofors
, Smedjebacken
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-15Om tjänsten
Vi söker en målerichef till Säters Snickerifabrik, en roll för dig som vill kombinera hantverk i toppklass med aktivt ledarskap. Här arbetar du med unika produkter som kräver stor noggrannhet och känsla för detaljer. Därför är det viktigt att du har god förståelse för hur olika färger och material reagerar, särskilt eftersom våra uppdrag ofta är specialanpassade.
Du leder ett team målare med olika bakgrund och kompetens, coachar och stöttar dem samt fördelar arbetet. Du deltar själv i det praktiska arbetet och bidrar till att utveckla både medarbetare och produktion.
Arbetet kan periodvis vara fysiskt krävande med tunga lyft, så vi ser gärna att du har god fysik. På arbetsplatsen finns både gym och möjlighet till gymkort.
Ansvarsområden Leda, planera och fördela det dagliga arbetet i måleriet.
Ha kundkontakt samt ansvara för materialval och beställningar.
Utföra måleriarbete.
Säkerställa att alla produkter uppfyller företagets höga kvalitetskrav.
Ort: Hedemora
Omfattning: Heltid, start omgående (helst senast 1 december)
Arbetstider: Dagtid. Mån-tors 06.30-16.00, fre 06.30-13.00
Om dig
Du har gedigen erfarenhet av måleri och en djup förståelse för hur olika färger och material reagerar. Du är en närvarande ledare som trivs med att arbeta praktiskt tillsammans med ditt team och samtidigt ta ansvar för planering och beslut. Du har god fysik, hög arbetsmoral och är tydlig i din kommunikation. Du kan skapa förtroende i en arbetsgrupp med flera olika nationaliteter och värdesätter ordning, kvalitet och punktlighet.
Kvalifikationer Dokumenterad erfarenhet av professionellt måleri, gärna inom special- eller restaureringsmåleri.
Goda kunskaper i lasering, maskering, vattenbaserade färger och linoljefärg.
Ledarerfarenhet, gärna från verkstad eller industri.
Meriterande Erfarenhet av kulturhistoriska restaureringar eller säkerhetsklassade produkter.
Utbildning inom måleri eller hantverk.
Svenska i tal och skrift, samt grundläggande engelska.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Företaget
Säters Snickerifabrik är ett familjeägt mellanstort snickeri som specialtillverkar produkter med fokus på säkerhet och hög kvalitet. Produktionen är varierad och varje dag bjuder på nya utmaningar, här gäller det att tänka lösningsorienterat och vilja utvecklas.
Företaget består av 28 medarbetare med olika utbildningar och kompetenser. Tillsammans skapar de en arbetsmiljö präglad av laganda, yrkesskicklighet och stolthet över hantverket. Som en del av teamet blir du en viktig kugge i att leverera förstklassig service och unika produkter till kunderna. Om företaget
Vi på Dala Industrisupport är en pålitlig partner inom kompetensförsörjning, med över 100 års samlad erfarenhet. Vi har själva vår bakgrund inom industrin och har god insyn i branschens utmaningar. Vi tror att viljan att lära är minst lika viktig som erfarenhet - och vi är övertygade om att kompetensutveckling är nyckeln till framtidens industri. Därför värnar vi om att bygga långsiktiga samarbeten. Genom vår närvaro och personliga service hjälper vi både företag och medarbetare att nå sin fulla potential!
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dala Industrisupport AB
(org.nr 559161-2709), http://www.dalaindustrisupport.se Arbetsplats
Dala Industrisupport Kontakt
Tilde Svalland Fridholm tilde.s.fridholm@dalaindustrisupport.se 0791024274 Jobbnummer
9508710