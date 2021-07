Måleri & Snickare - Shourin byggservice AB - Grovarbetarjobb i Malmö

Shourin byggservice AB / Grovarbetarjobb / Malmö2021-07-05Nu söker vi självgående Målare och snickare!Shourin byggservice AB söker för kunds räkning 4 st självgående Målare & snickare till Skånesområdet.Du som söker tjänsten bör ha jobbat som snickare inom nyproduktion av flerbostadshus i minst 3 år. Både invändigt och utvändigt. Du har god materialkännedom och förstår produktionens samtliga delar. Du har hög arbetsmoral och kan jobba lika bra under hård belastning.2021-07-05KörkortGymnasial utbildningMinimum 3 års erfarenhet som Måleri snickare.Kan arbete efter ritningGöra sig förstådd på SvenskaVi tillämpar löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan per mail info@shourinbyggservice.com eller på vår externa länk.kan vi erbjuda? Marknadsmässig lön och trevliga arbetskamrater samt kollektivavtal.Öppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.Sista dag att ansöka är 2021-11-30Shourin byggservice ABHallingsgatan 8 B21763 Malmö5845843