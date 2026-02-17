Målare till Veterankraft i Nacka och Värmdö!
Veterankraft AB / Målarjobb / Värmdö Visa alla målarjobb i Värmdö
2026-02-17
Vill du jobba som målare - på dina egna villkor - och samtidigt göra skillnad för andra människor? Veterankraft söker dig som är senior och vill arbeta som målare och hjälpa våra kunder i Nacka och Värmdö.
Hos oss kan du ta de uppdrag som passar dig bäst. Det kan vara till exempel:
att måla väggar, tak eller snickerier hos privatpersoner
att hjälpa företag eller fastighetsägare med större måleriarbeten
En del kunder vill ha hjälp regelbundet, till exempel vid underhåll av fastigheter. Andra behöver hjälp vid enstaka projekt, som renovering eller ny målning inför försäljning. Du väljer själv hur mycket du vill jobba. Tjänsten är timanställning och ger stor frihet.
Tre fördelar att arbeta som veteran hos oss:
Du styr själv din arbetstid och låser inte upp dig
Du känner dig behövd och kan bidra till andra
Du får ett socialt och roligt jobb
Vi söker dig som
Är senior och vill fortsätta bidra med ditt engagemang
Vill skapa trivsel och glädje i människors hem
Kanske har tidigare erfarenhet av städning, men det är inget krav - viktigast är din inställning och vilja att göra ett bra jobb
Du har grundläggande datavana (t.ex. för tidrapportering) och behärskar svenska i tal och skrift
Villkor & förmåner
Flexibla arbetstider - du väljer själv när och hur mycket du vill jobba
Trygghet genom kollektivavtal och försäkring
Social gemenskap - deltagande i träffar och aktiviteter för medarbetarePubliceringsdatum2026-02-17Om företaget
Veterankraft gör skillnad varje dag, för både veteraner och kunder genom sitt engagemang och sina insatser. Varje år utför våra veteraner tjänster för tusentals hushåll och företag och bidrar till att göra våra kunders vardag enklare, samtidigt som våra veteraner får ett tryggare och ett rikare socialt liv. Veterankraft är ett av Sveriges ledande bemanningsföretag och största leverantör av hushållsnära- och företagstjänster. Vi finns representerade på ett 40-tal orter frän Luleå i norr till Trelleborg i söder. Veterankraft har under sina verksamma år utnämnts till Gasell och Mästargasell av Dagens Industri sju år i rad.Så ansöker du
Vill du vara med och göra vardagen enklare för andra - samtidigt som du håller igång och har roligt? Bli en del av Veterankraft du också - ansök redan idag!
Har du frågor om livet som veteran, vänligen kontakta simon.disheden@veterankraft.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7242709-1846359". Arbetsgivare Veterankraft AB
(org.nr 556767-7694), https://veterankraftab.teamtailor.com
Järnvägsgatan 36 (visa karta
131 54 NACKA Jobbnummer
9747626