Målare till Renoveringsjobb
Bra Byggservice i Göteborg AB / Målarjobb / Partille
2025-08-13
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige
Erfaren målare sökes till byggföretag med fokus på renoveringPubliceringsdatum2025-08-13Om företaget
Vi är ett väletablerat byggföretag som uteslutande arbetar med renoveringsprojekt - inga nybyggen. Vår styrka ligger i att leverera hög kvalitet och noggrannhet i varje detalj. Just nu söker vi en skicklig och erfaren målare till vårt team.
Vi söker dig som är mycket duktig inom inomhusmåleri, med särskild kompetens inom bredspackling och målning. Du behöver vara extremt noggrann och ha höga kvalitetskrav på ditt arbete, då våra projekt kräver släta väggar med perfekt finish. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
via mail: info@brabyggservice.se
E-post: info@brabyggservice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Målare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bra Byggservice i Göteborg AB
(org.nr 556944-2667), http://www.brabyggservice.se
Industrivägen 57
)
433 61 SÄVEDALEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
