Målare till Ockelbogårdar
Randstad AB / Målarjobb / Ockelbo Visa alla målarjobb i Ockelbo
2026-06-29
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Är du en skicklig hantverkare som vill bidra till trivsel och hållbarhet i Ockelbo? Ockelbogårdar söker nu en engagerad och noggrann målare som vill spela en central roll i förvaltningen av vårt fastighetsbestånd. Som en del av vårt team arbetar du för att skapa goda boendemiljöer med fokus på kvalitet och långsiktighet.
Bolagets kontor finns i moderna, trivsamma lokaler strax intill tågstationen i centrala Ockelbo. Närbelägna Gävle och Sandviken nås enkelt med tåg, buss eller bil.
Som målare hos Ockelbogårdar kommer du att vara en nyckelspelare inom vår fastighetsavdelning. Ditt dagliga arbete präglas av variation då du utför både invändiga och utvändiga måleriarbeten samt tapetsering. Utöver det rent utförande arbetet ansvarar du för att hantera felanmälningar, åtgärda besiktningsanmärkningar samt planera insatser i samråd med entreprenörer, kollegor och våra hyresgäster.
I den här rekryteringen samarbetar Ockelbogårdar med Randstad. Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Anna Lindqvist, anna.lindqvist@randstad.se
eller Amanda Lindström, amanda.lindstrom@randstad.se
. Skicka in din intresseanmälan via länken så snart som möjligt, dock senast 2026-06-21. För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver du bifoga ditt CV samt personliga brev i samma dokument i din intresseanmälan.
Ansvarsområden
I din roll som målare kommer du att ha följande ansvarsområden:
• Utföra olika typer av målning, invändig som utvändig samt tapetsering
• Hantera felanmälningar avseende området
• Åtgärda besiktningsanmärkningar rörande området
• Lägga upp planering med entreprenörer, boende och kollegorKvalifikationer
Vi söker dig som har en yrkesmässig grund och trivs med att ta ansvar för ditt eget arbete:
Gymnasieexamen inom relevant område
Yrkesbevis inom målaryrket eller motsvarande dokumenterad utbildning
Flerårig dokumenterad yrkeserfarenhet
God datorvana
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
B-körkortOm företaget
Ockelbogårdar AB
Ockelbogårdar AB är ett allmännyttigt bostadsföretag med uppgift att tillhandahålla goda bostäder till ett rimligt pris. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Ockelbo kommun och drivs på affärsmässig grund. Tillsammans med ägare och hyresgäster arbetar bolaget för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling i Ockelbo kommun.
Ockelbogårdar äger, förvaltar och utvecklar 700 lägenheter och 50 lokaler i Ockelbo. Bolaget omsätter 70 MSEK och har 15 anställda.
Ockelbo är en innovativ och utvecklingsinriktad kommun med närmare 6 000 invånare. I Ockelbo är det alltid mycket på gång. Turistnäringen är stark och Ockelbo prioriterar det gröna, det naturliga och det växande. Man bor gärna i Ockelbo! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/f0a9c454-830e-4a3e-ab9b-efb232f9af4a
816 30 OCKELBO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ockelbogårdar AB Kontakt
Amanda Lindström amanda.lindstrom@randstad.se +46703281977 Jobbnummer
9984181