Målare till Ockelbogårdar
Randstad AB / Målarjobb / Sandviken Visa alla målarjobb i Sandviken
2026-06-29
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Är du en skicklig hantverkare som vill bidra till trivsel och hållbarhet i Ockelbo? Ockelbogårdar söker nu en engagerad och noggrann målare som vill spela en central roll i förvaltningen av vårt fastighetsbestånd. Som en del av vårt team arbetar du för att skapa goda boendemiljöer med fokus på kvalitet och långsiktighet.
Bolagets kontor finns i moderna, trivsamma lokaler strax intill tågstationen i centrala Ockelbo. Närbelägna Gävle och Sandviken nås enkelt med tåg, buss eller bil.
Som målare hos Ockelbogårdar kommer du att vara en nyckelspelare inom vår fastighetsavdelning. Ditt dagliga arbete präglas av variation då du utför både invändiga och utvändiga måleriarbeten samt tapetsering. Utöver det rent utförande arbetet ansvarar du för att hantera felanmälningar, åtgärda besiktningsanmärkningar samt planera insatser i samråd med entreprenörer, kollegor och våra hyresgäster.
I den här rekryteringen samarbetar Ockelbogårdar med Randstad. Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Anna Lindqvist, anna.lindqvist@randstad.se
eller Amanda Lindström, amanda.lindstrom@randstad.se
.
Skicka in din intresseanmälan via länken så snart som möjligt, dock senast 2026-06-21. För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver du bifoga ditt CV samt personliga brev i samma dokument i din intresseanmälan.
Ansvarsområden
I din roll som målare kommer du att ha följande ansvarsområden:
• Utföra olika typer av målning, invändig som utvändig samt tapetsering
• Hantera felanmälningar avseende området
• Åtgärda besiktningsanmärkningar rörande området
• Lägga upp planering med entreprenörer, boende och kollegorKvalifikationer
Vi söker dig som har en yrkesmässig grund och trivs med att ta ansvar för ditt eget arbete:
Gymnasieexamen inom relevant område
Yrkesbevis inom målaryrket eller motsvarande dokumenterad utbildning
Flerårig dokumenterad yrkeserfarenhet
God datorvana
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
B-körkortOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/e74802e5-c500-4919-8d8f-c0ed08726e88
811 21 SANDVIKEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9984180