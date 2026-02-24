Målare sökes till Johans Måleri i Gnosjö
2026-02-24
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Vaggeryd
Nu växer vi och söker målare
Vår avdelning för lackering och specialprojekt har vuxit snabbt. Därför söker vi nu målare som vill ta ansvar för arbeten ute hos kund och vara med och utveckla verksamheten framåt.
Här målar vi inte bara väggar - vi lämnar efter oss resultat vi är stolta över.
Kort sagt: vi levererar världsklass.

Dina arbetsuppgifter
Du arbetar ute hos privatpersoner och företag med:
invändig och utvändig målning
tapetsering och ytskiktsarbeten
noggrant underarbete och förberedelser
kundkontakt och ansvar på plats
planering och genomförande av egna uppdrag
Du arbetar självständigt men är en viktig del av ett litet team där kvalitet och samarbete står i centrum.
Vem är du?
Vi söker dig som är
utbildad eller erfaren målare
är noggrann och kvalitetsmedveten
har servicekänsla och ett trevligt bemötande
tar ansvar och arbetar självständigt
känner stolthet i ditt hantverk
Och viktigast av allt - du vill göra jobbet ordentligt - inte bara snabbt.
Hos oss får du
varierande uppdrag och eget ansvar
frihet under ansvar
ett företag med gott rykte och nöjda kunder
möjlighet att växa tillsammans med verksamheten
en arbetsplats där yrkesstolthet betyder något
B-körkort är ett krav
Svenska i tal och skrift är ett krav
Tillträde: enligt överenskommelse
Plats: Gnosjö
Omfattning: Heltid
I denna rekrytering samarbetar Johans Måleri med Puls Bemanning & rekrytering, som ansvarar för urval och kontakt med sökanden.
För mer information eller frågor om tjänstern, vänligen kontakta Lisa Johansson på 073-422 68 78 eller lisa@pulsbemanning.se.
.Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna dig till vårt team!
PULS skapar mångfald, möten & möjligheter för just DIG!
Puls är ett företag som värdesätter både personal och kunder, och vi strävar efter att matcha rätt arbetsplats för både arbetssökande och företag. Vi erbjuder konsulter flexibilitet och trygghet i deras arbete och hjälper dig att komma ut på arbetsmarknaden. Vår drivkraft, tillgänglighet, snabbhet och kompetens ger både kunder och personal en känsla av att vara "rätt från start". Vi betjänar kunder i hela GGVV-regionen från våra kontor i Anderstorp, Värnamo och Ljungby.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning.
Är du vår nästa stjärna?
