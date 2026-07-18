Målare sökes till dreamteam
High And Low Painters Sweden AB / Målarjobb / Huddinge Visa alla målarjobb i Huddinge
2026-07-18
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, Stockholm
eller i hela Sverige
High And Low Painters Sweden AB växer och söker nu skickliga målare som vill bli en del av ett ambitiöst och trevligt team.
Hos oss får du arbeta med varierande projekt runt om i Stockholmsområdet, från renoveringar och invändigt måleri till större uppdrag åt företag, fastighetsägare och privatpersoner. Vi söker dig som är stolt över ditt hantverk, gillar att leverera snygga resultat och vill arbeta i ett företag där bra arbete faktiskt uppskattas.
Du har gärna minst 2–4 års erfarenhet och kan arbeta självständigt med bland annat målning, spackling, slipning, tapetsering och vanligt förekommande renoveringsarbeten. B-körkort och bil är meriterande, liksom yrkesbevis och ID06.
Vi erbjuder varierande arbetsdagar, bra kollegor, möjlighet att utvecklas och chansen att bli en viktig del av ett företag som vill framåt. För rätt person finns goda möjligheter till ett långsiktigt samarbete.
Känner du igen dig? Då vill vi gärna höra från dig.
Ansök enkelt genom vårt digitala formulär:https://high-low-canvas.lovable.app/
Det tar bara några minuter. Där kan du berätta om din erfarenhet och bifoga CV, yrkesbevis och rekommendationsbrev.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte för länge. Ditt nästa jobb kan vara närmare än du tror. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare High And Low Painters Sweden AB
(org.nr 559362-4264), https://highandlowpainters.com/
Förrådsvägen 44 Lgh 14 (visa karta
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141 46 HUDDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
High & Low Painters Sweden AB Jobbnummer
10005998