Målare SÖKES!
Pivot Gruppen AB / Målarjobb / Upplands Väsby Visa alla målarjobb i Upplands Väsby
2026-07-03
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Vill du jobba utomhus och tjäna pengar i sommar?
Vi på Pivot Gruppen AB behöver omgående tjejer och killar (20-30 år) för utomhusmålning av trävillor.
Vi har omgående rekrytering med start inom 3 dagar!
Det här är det perfekta sommarjobbet för dig som vill jobba med händerna och har mycket energi.
Ingen erfarenhet krävs – vi lär dig allt på plats!
Har du målat lite tidigare? Det är starkt meriterande.
Alla är välkomna att ansöka.
Sök direkt via mail och lämna telefonnummer!
Skicka ett kort mail om vem du är till: jobba@pivotgruppen.se
⚠️ GLÖM EJ ATT LÄMNA DITT TELEFONNUMMER i mailet så att vi kan ringa upp dig direkt!
Läs hela annonsen!!
Välkomna! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: jobb@pivotgruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommar 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pivot Gruppen AB
(org.nr 559524-6942)
194 47 UPPLANDS VÄSBY Arbetsplats
Upplands Väsby Jobbnummer
9990740