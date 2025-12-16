Målare med erfarenhet sökes
2025-12-16
Vi söker en målare med yrkeserfarenhet av inomhus- och utomhusmålning. Arbetet omfattar både målnings arbete och tillhörande förberedelser.
Tjänsten passar dig som trivs med att arbeta i team men som även kan arbeta självständigt efter introduktion. Du är noggrann, ansvarstagande och har yrkesvana inom måleri.
Arbetsuppgifter
Inomhus- och utomhusmålning
Förberedelse och iordningställande av arbetsplats
Utföra arbetet enligt företagets rutiner och kvalitetskrav

Publicineringsdatum
2025-12-16

Kvalifikationer
Erfarenhet av måleriarbete
Förmåga att arbeta självständigt
Ansvarsfull och pålitlig
God samarbetsförmåga
B-körkort är meriterande men inget krav.
Ansökan skickas till vårat mejl.Info@gripenmaleri.se
Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-01-02
