Målare med erfarenhet sökes

Gripen Måleri / Grovarbetarjobb / Linköping
2025-12-16


Visa alla grovarbetarjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Gripen Måleri i Linköping

Vi söker en målare med yrkeserfarenhet av inomhus- och utomhusmålning. Arbetet omfattar både målnings arbete och tillhörande förberedelser.
Tjänsten passar dig som trivs med att arbeta i team men som även kan arbeta självständigt efter introduktion. Du är noggrann, ansvarstagande och har yrkesvana inom måleri.

Arbetsuppgifter
Inomhus- och utomhusmålning
Förberedelse och iordningställande av arbetsplats
Utföra arbetet enligt företagets rutiner och kvalitetskrav

Publiceringsdatum
2025-12-16

Kvalifikationer
Erfarenhet av måleriarbete
Förmåga att arbeta självständigt
Ansvarsfull och pålitlig
God samarbetsförmåga
B-körkort är meriterande men inget krav.

Ansökan skickas till vårat mejl.
Info@gripenmaleri.se

Urval sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-02
E-post: Info@gripenmaleri.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Målare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gripen Måleri

Jobbnummer
9648353

Prenumerera på jobb från Gripen Måleri

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Gripen Måleri: