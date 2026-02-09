Målare / Lackerare
Fors Industrier AB Fiab / Lackerarjobb / Ragunda Visa alla lackerarjobb i Ragunda
2026-02-09
Fors Industrier AB växer och vi söker efter fler engagerade medarbetare.
Till vårat måleri behöver vi förstärka med en person enligt nedanstående:
Engagerad och självgående
Beredd att arbeta skift
Har erfarenhet av våtlackering
Mycket god läsförståelse i svenska, då alla instruktioner är på svenska
Meriterande om du har erfarenhet av industri- och våtlackering (lösningsmedel och vattenbaserad).
Hittar vi lämplig person kan tjänsten tillsättas innan ansökningstiden löper ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: info@forsindustrier.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Målare / Lackerare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fors Industrier AB Fiab
(org.nr 556092-1776) Arbetsplats
Fors Industrier AB Kontakt
Peter Jakob peter.jakob@forsindustrier.se 0696-681030 Jobbnummer
9732687