Målare / Lackerare

Fors Industrier AB Fiab / Lackerarjobb / Ragunda
2026-02-09


Visa alla lackerarjobb i Ragunda, Sollefteå, Kramfors, Ånge, Timrå eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Fors Industrier AB Fiab i Ragunda

Fors Industrier AB växer och vi söker efter fler engagerade medarbetare.
Till vårat måleri behöver vi förstärka med en person enligt nedanstående:
Engagerad och självgående
Beredd att arbeta skift
Har erfarenhet av våtlackering
Mycket god läsförståelse i svenska, då alla instruktioner är på svenska


Meriterande om du har erfarenhet av industri- och våtlackering (lösningsmedel och vattenbaserad).

Hittar vi lämplig person kan tjänsten tillsättas innan ansökningstiden löper ut.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: info@forsindustrier.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Målare / Lackerare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Fors Industrier AB Fiab (org.nr 556092-1776)

Arbetsplats
Fors Industrier AB

Kontakt
Peter Jakob
peter.jakob@forsindustrier.se
0696-681030

Jobbnummer
9732687

Prenumerera på jobb från Fors Industrier AB Fiab

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Fors Industrier AB Fiab: