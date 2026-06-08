Målare i Stockholm

Submit AB / Målarjobb / Stockholm
2026-06-08


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Vi på Submit söker nu efter målare till flera projekt runtom i Stockholm
Vi på Submit Bemanning hyr ut personal till företag i behov av extra resurs, både på kort och lång sikt. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut.
Just nu har vi ett högt tryck på måleriprojekt och är därför i behov av flera duktiga målare som är tänkta att jobba löpande och ingå i vår måleristyrka på ca 20 personer.
Om kunden:
Vi har förmånen att jobba med flera etablerade och seriösa aktörer inom måleribranschen där våra uppdragsgivare sammanslaget är i behov av flera målare omgående. Det kan vara storbyggen, stambyten, skolor, villor och finare lägenheter. Vi matchar din kompetens till rätt projekt!

Publiceringsdatum
2026-06-08

Kvalifikationer
Initiativtagande

Effektiv

Självgående

Kvalifikationer
• 3 års erfarenhet av måleri

Kan självgående & effektivt genomföra samtliga av de mest återkommande momenten inom yrket

Talar svenska eller engelska flytande i tal och skrift

Meriterande

B-körkort

Gesällbrev

Måleriutbildning

Plats: Stockholm med omnejd
Start: Omgående
Lön: Enl. överenskommelse
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Om företaget
Vi på Submit kännetecknas av ett genuint engagemang och strävar alltid efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut.
Som konsult hos Submit öppnas dörrar till professionell tillväxt och möjligheter att bygga värdefulla nätverk som kommer att vara en tillgång för dig i framtiden. Vi tror på att investera i våra medarbetares personliga och professionella utveckling. Därför tillhandahåller vi en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela din resa, och som finns där för att ge vägledning och stöd på vägen mot framgång.
Låter detta som något för dig? Ansök idag! Vid frågor om tjänsten kontakta alexander@submitbemanning.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7871248-2041331".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Submit AB (org.nr 559072-8837), https://submitab.teamtailor.com
Fannys väg (visa karta)
131 54  NACKA

Arbetsplats
Submit Bemanning

Jobbnummer
9952470

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