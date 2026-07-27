Målare
Öhman Kompetens AB / Målarjobb / Täby Visa alla målarjobb i Täby
2026-07-27
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Öhman Kompetens AB i Täby
, Gotland
, Falköping
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige
3-Målare söker en målare ..
Vill du arbeta inom ett mindre företag som växer så sök till oss. Vi erbjuder bra arbetsvillkor och bra arbetskamrater. Arbetet är i huvudsak i Stockholm med omnejd.
Dina arbetsuppgifter
Du ska ha goda kunskaper inom måleri och vara självgående.
Förberedelse av ytor genom slipning, spackling och rengöring
• Målning av väggar, tak, fasader och snickerier
Grundmålning och efterbehandling för ett hållbart resultat.
Arbete både inomhus och utomhus
Säkerställa hög kvalitet och noggrannhet i utfört arbete
Städning och iordningställande av arbetsplats efter avslutat arbete
Samarbete med kollegor till vårt systerföretag Svenska Trappsteg. Målning av trappor ingår även i arbetsuppgifterna.
Kundbesök förekommer. Du bör kunna räkna ut arbetstid och materialåtgång. Social kompetens är därför viktigt.
Krav du måste ha, är följande.
Kunna kommunicera på svenska eller engelska
B-körkort är ett KRAV
Ha validerad utbildng eller god erfarenhet av måleriarbete.
Du ska vara social och god lagspelare.
Arbetet är en tillsvidare anställning med provanställning initilat. Referenser är önskvärda.
Ange "målare" i ansökan som du skickar till info@tremalare.se
MVh
Roland Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
Mail
E-post: info@tremalare.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Målare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Öhman kompetens AB
(org.nr 556590-3753)
Enhagsslingan 6 (visa karta
)
187 40 TÄBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
3 Målare Jobbnummer
10013227