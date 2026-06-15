Målare
Renby Bostad AB / Målarjobb / Stockholm Visa alla målarjobb i Stockholm
2026-06-15
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Vi söker erfarna målare för anställning
Vi söker nu erfarna och självgående målare till vår verksamhet. Vi arbetar med måleri inom renovering, ombyggnation, servicearbeten och fastighetsunderhåll åt både företag, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.
Vi söker dig som har yrkesstolthet, god känsla för kvalitet och som kan ta ansvar för ett arbete från start till färdigt resultat.Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
Arbetet omfattar bland annat:
Invändigt och utvändigt måleri
Spackling, slipning och grundarbete
Tapetsering och förberedande underarbete
Målningsarbeten i lägenheter, trapphus, lokaler och fastigheter
Service- och ROT-arbeten
Kontakt med arbetsledning, kunder och övriga yrkesgrupper på arbetsplatsen
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet som målare
Är självgående och kan planera ditt eget arbete
Har god förståelse för kvalitet, finish och fackmässigt utförande
Är punktlig, ansvarstagande och lösningsorienterad
Kan arbeta både självständigt och i team
Har B-körkort, meriterande men inget absolut krav
Behärskar svenska eller engelska i tal
Yrkesbevis är meriterande men erfarenhet, noggrannhet och rätt inställning väger tungt.
Vi erbjuder
Anställning i ett växande företag
Varierande arbetsuppgifter
Seriösa projekt och tydlig arbetsledning
Goda utvecklingsmöjligheter
Marknadsmässig lön efter erfarenhet och kompetens
Möjlighet till långsiktig anställning för rätt personSå ansöker du
Skicka din ansökan med kort beskrivning av din erfarenhet, tidigare arbetsplatser och kontaktuppgifter.
Märk ansökan med: Målare
Vi går igenom ansökningar löpande och anställer när vi hittar rätt personer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
endast mejl
E-post: info@renby.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Renby Bostad AB
(org.nr 559263-1906), http://www.renby.se
106 31 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Renby AB Jobbnummer
9964802