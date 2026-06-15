Målare

Renby Bostad AB / Målarjobb / Stockholm
2026-06-15


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Vi söker erfarna målare för anställning
Vi söker nu erfarna och självgående målare till vår verksamhet. Vi arbetar med måleri inom renovering, ombyggnation, servicearbeten och fastighetsunderhåll åt både företag, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.
Vi söker dig som har yrkesstolthet, god känsla för kvalitet och som kan ta ansvar för ett arbete från start till färdigt resultat.

Publiceringsdatum
2026-06-15

Dina arbetsuppgifter
Arbetet omfattar bland annat:
Invändigt och utvändigt måleri

Spackling, slipning och grundarbete

Tapetsering och förberedande underarbete

Målningsarbeten i lägenheter, trapphus, lokaler och fastigheter

Service- och ROT-arbeten

Kontakt med arbetsledning, kunder och övriga yrkesgrupper på arbetsplatsen

Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet som målare

Är självgående och kan planera ditt eget arbete

Har god förståelse för kvalitet, finish och fackmässigt utförande

Är punktlig, ansvarstagande och lösningsorienterad

Kan arbeta både självständigt och i team

Har B-körkort, meriterande men inget absolut krav

Behärskar svenska eller engelska i tal

Yrkesbevis är meriterande men erfarenhet, noggrannhet och rätt inställning väger tungt.
Vi erbjuder
Anställning i ett växande företag

Varierande arbetsuppgifter

Seriösa projekt och tydlig arbetsledning

Goda utvecklingsmöjligheter

Marknadsmässig lön efter erfarenhet och kompetens

Möjlighet till långsiktig anställning för rätt person

Så ansöker du
Skicka din ansökan med kort beskrivning av din erfarenhet, tidigare arbetsplatser och kontaktuppgifter.
Märk ansökan med: Målare
Vi går igenom ansökningar löpande och anställer när vi hittar rätt personer.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
endast mejl
E-post: info@renby.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Renby Bostad AB (org.nr 559263-1906), http://www.renby.se
106 31  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Renby AB

Jobbnummer
9964802

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