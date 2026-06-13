Målare
Petrov Entreprenad & Konsult AB / Målarjobb / Göteborg Visa alla målarjobb i Göteborg
2026-06-13
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Petrov Entreprenad & Konsult AB är det lilla byggföretaget med personligt engagemang som växer tack vare dem goda relationerna vi har till våra kunder.
För oss står kunden alltid i fokus och vi arbetar effektivt och garanterar god kvalité på våra jobb och material som vi använder. Vi har lång erfarenhet av all slags bygg- och renoveringsarbeten men väljer att fokusera på det vi är bäst på. Petrov Entreprenad & Konsult AB erbjuder byggtjänster utvändigt och invändigt. Bolaget växer och vi söker nu en målare.
Du är en målare som är serviceinriktad, noggrann och strukturerad. Du är självgående, positiv, har social kompetens och kan hantera olika typer av människor. Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga då vi jobbar i team.
Vi söker dig som arbetat som målare i minst två år. Du kommer att arbeta med varierande arbetsuppgifter inom måleri.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13
E-post: petarpetrov075@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Petrov Entreprenad & Konsult AB
(org.nr 559362-6111) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Petar Petrov petarpetrov075@gmail.com 0700691871 Jobbnummer
9962478