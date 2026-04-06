2026-04-06
Vill du arbeta som målare i ett företag där din erfarenhet och yrkesskicklighet verkligen uppskattas?
Vi växer och söker nu en skicklig och självgående målare som vill ta nästa steg i karriären tillsammans med oss!
Hos oss får du arbeta med varierande projekt runt om i Storstockholm, där kvalitet, yrkesstolthet och kundnöjdhet alltid står i fokus.
Om rollen
Som målare hos oss har du en viktig roll i teamet. Du arbetar självständigt ute hos våra kunder och ansvarar för att leverera ett professionellt resultat - från start till mål. Du är trygg i din kompetens och trivs med att ta egna initiativ och beslut.
Vi söker dig som:
Är utbildad målare med minst 7 års dokumenterad erfarenhet
Har en bred yrkeskunskap och behärskar alla moment inom måleriyrket
Kan läsa ritningar och arbetsbeskrivningar
Kommunicerar flytande på svenska, både i tal och skrift
Är ansvarstagande, lösningsorienterad och självgående
Trivs med kundkontakt och representerar företaget på ett professionellt sätt
Extra plus om du:
Har erfarenhet som lagbas eller i en arbetsledande rollPubliceringsdatum2026-04-06Övrig information
B-körkort är ett krav då våra projekt finns över hela Storstockholm
Vi erbjuder dig:
Trygg anställning med lön enligt kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Ett omväxlande arbete med frihet under ansvar
Möjlighet att bli en viktig del av ett växande företag med gott rykte
Låter det som du? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Vi tar endast ansökningar via E-post
E-post: malare@klingsmaleri.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klings Måleri & Konsult AB
(org.nr 556695-0993)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
