2025-11-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Vi söker en erfaren målare till vårt team!
Är du en noggrann och självgående målare som brinner för att leverera hög kvalitet i varje penseldrag? Då kan du vara den vi söker!

Publiceringsdatum
2025-11-02

Om tjänsten
Som målare hos oss kommer du att arbeta med:
Målning av väggar, tak, snickerier och fasader
Spackling, slipning och andra förberedande arbeten
Tapetsering (meriterande)
Självständigt arbete ute hos kund och ibland i team
Vi söker dig som:
Har minst några års erfarenhet som målare
Har god känsla för färg, form och finish
Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
Har B-körkort (meriterande)
Vi erbjuder:
Trygg anställning i ett stabilt företag
Trevliga kollegor och varierande arbetsuppgifter
Konkurrenskraftig lön efter erfarenhet
Möjlighet att utvecklas inom yrket
Tillträde:
Enligt överenskommelse
Plats: Göteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-02
E-post: Mvmbygg@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MVM Bygg & Måleri Jobbnummer
9584487