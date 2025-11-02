Målare

MVM Bygg & Måleri / Målarjobb / Göteborg
2025-11-02


Visa alla målarjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos MVM Bygg & Måleri i Göteborg

Vi söker en erfaren målare till vårt team!
Är du en noggrann och självgående målare som brinner för att leverera hög kvalitet i varje penseldrag? Då kan du vara den vi söker!

Publiceringsdatum
2025-11-02

Om tjänsten
Som målare hos oss kommer du att arbeta med:
Målning av väggar, tak, snickerier och fasader

Spackling, slipning och andra förberedande arbeten

Tapetsering (meriterande)

Självständigt arbete ute hos kund och ibland i team

Vi söker dig som:
Har minst några års erfarenhet som målare

Har god känsla för färg, form och finish

Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad

Har B-körkort (meriterande)

Vi erbjuder:
Trygg anställning i ett stabilt företag

Trevliga kollegor och varierande arbetsuppgifter

Konkurrenskraftig lön efter erfarenhet

Möjlighet att utvecklas inom yrket

Tillträde:
Enligt överenskommelse
Plats: Göteborg

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-02
E-post: Mvmbygg@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
MVM Bygg & Måleri

Jobbnummer
9584487

Prenumerera på jobb från MVM Bygg & Måleri

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos MVM Bygg & Måleri: