Mäklare till Properties & Partners i Umeå! - Professionals Nord Rekrytering AB - Säljarjobb i Umeå

Professionals Nord Rekrytering AB / Säljarjobb / Umeå2021-06-30Sedan uppstarten av kontoret i Umeå under 2020 har byrån blivit en av de främsta i Umeå och de vill nu bli fler och växa ännu mer. Är du färdigutbildad mäklare och vill vara med på framgångsresan? Är du en vass säljare som drivs av hög kvalité? Då rekommenderar vi att du söker tjänsten redan idag!Hassan Atrakchi startade upp Properties & Partners i Umeå med strävan att utmana marknaden och sticka ut ur mängden. Han kommer ge dig alla möjligheter att utvecklas och nå din fulla potential. Lovorden är många, och fler ska det bli!Information om tjänstenProfessionals Nord söker för Properties & Partners räkning en fastighetsmäklare. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Properties & Partners.Affärerna strömmar in och Properties & Partners behöver just din hjälp för att tillsammans fortsätta expandera!Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Properties & Partners önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till Moa.Lindgren@professionalsnord.se 2021-06-30Arbetet innebär främst att förmedla olika objekt, du kommer att förmedla kontakter mellan köpare och säljare, du sköter förhandlingarna mellan parterna och upprättar kontrakt när parterna kommit överens. Du kommer exempelvis att hantera avtals- och annonsskrivning, gå på intag och hålla visningar. Här ges du möjlighet att skapa eller vidareutveckla just ditt sätt att arbeta och nytänkande värderas högt. Du styr arbetstiderna själv och du ska alltid finnas tillgänglig för kunder via telefon och mejl.Vi söker dig somÄr nyexaminerad fastighetsmäklare, licens är därför inte ett krav utan det räcker med en avslutad mäklarutbildning. Du har ett genuint intresse för mäklaryrket och brinner för att uppnå goda resultat, håller en hög kvalité och strävar efter kundnöjdhet i toppklass. Du bör ha B-körkort och om du har erfarenhet av programmet FASAD sedan tidigare är det ett plus men inget krav.Du trivs med att driva ditt arbete självständigt och jobbar för att ständigt utvecklas och hitta lösningar som passar kundens behov. Personligheten värdesätts högt och ett tydligt engagemang och positivitet är något som genomsyrar hela verksamheten.START: OmgåendeOMFATTNING: HeltidSTAD: UmeåURVAL: Sker löpandeKONTAKT: Moa LindgrenSök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@professionalsnord.se Information om kundföretagetLäs mer om Properties & Partners via https://propertiespartners.se/ Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lön + provisionSista dag att ansöka är 2021-09-30Professionals Nord Rekrytering AB5838965