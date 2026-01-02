Mäklarassistent/koordinator till kvalitetsdrivet innerstadsmäkleri
SyncUp AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-01-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SyncUp AB i Stockholm
, Sollentuna
, Haninge
, Göteborg
eller i hela Sverige
Heltid | Stockholm
SyncUp söker nu, för kunds räkning, en erfaren mäklarassistent till ett personligt och ambitiöst fastighetsmäkleri med höga krav på kvalitet, struktur och professionalism. Rollen är i grunden administrativ och affärsstödjande, med fokus på process, regelefterlevnad och kvalitetssäkring genom hela affären.
Utöver det administrativa ansvaret kan rollen även omfatta affärsnära stöd i samband med intag och utvalda marknadsaktiviteter. Tyngdpunkten ligger dock på kontorsbaserat arbete och på att säkerställa att affärerna genomförs korrekt, effektivt och med hög kvalitet.
Rollen passar dig som trivs med ansvar, har god överblick och vill vara en nyckelperson i ett mindre team där kvalitet alltid prioriteras.
Om rollen
Som mäklarassistent ansvarar du för den administrativa delen av fastighetsaffären, från intag till tillträde. Du arbetar nära ansvarig eller ansvariga fastighetsmäklare och säkerställer att affärer genomförs enligt fastighetsmäklarlagen, FMI:s regelverk och interna rutiner.
Rollen är i huvudsak kontorsbaserad och präglas av självständigt arbete, struktur och noggrannhet, med viss affärsnära medverkan i samband med intag och marknadsföring av bostäder.Publiceringsdatum2026-01-02Dina arbetsuppgifter
I rollen arbetar du bland annat med:
Administration av uppdrag i Vitec genom hela affärsprocessen
Hantering av kontrakt, tillträden och arbete i Tambur
Löpande kontakt med kunder, banker, jurister och samarbetspartners
Kvalitetssäkring av dokumentation och affärer
Säkerställande av att processer följer fastighetsmäklarlagen och FMI:s regelverk
Avlastning av mäklare så att de kan fokusera på affärer och kundrelationer
Stöd till mäklarna i samband med intag och utvalda marknadsaktiviteter
Ansvar för kontorets dagliga funktion och representation
Vem vi söker
Vi söker dig som:
Har minst två års erfarenhet som mäklarassistent
Har gedigen erfarenhet av Vitec, inklusive tillträden i Tambur
Är eller har varit registrerad fastighetsmäklare
Har god förståelse för fastighetsmäklarprocessen och FMI:s regelverk
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Har god administrativ förmåga och hög noggrannhet
Som person är du strukturerad, självgående och ansvarstagande. Du är prestigelös i samarbetet med andra, professionell i din kommunikation och trivs i en ambitiös men familjär arbetsmiljö.
Erbjudande
Kunden erbjuder en heltidstjänst på ett nyrenoverat och påkostat kontor i Vasastan/Östermalm, med en stabil och konkurrenskraftig grundlön samt bonus eller kick kopplad till genomförda affärer. Du erbjuds tydliga utvecklingsmöjligheter och blir en del av en professionell, seriös och inkluderande arbetsmiljö där kvalitet, ansvar och engagemang värderas högt.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar kund med SyncUp. Urval sker löpande och all kontakt hanteras konfidentiellt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6986688-1771994". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SyncUp AB
(org.nr 559516-4111), https://jobb.syncup.se
Torsplan 1 (visa karta
)
113 30 STOCKHOLM Arbetsplats
SyncUp Jobbnummer
9668180