Nordic Choice Commercial Services AB / Chefsjobb / Göteborg2021-06-30Det finns en anledning till att det är just du som önskar att jobba i Nordic Choice Hotels. Du ser möjligheter på våra 100 destinationer. Du tror du kommer passa in i vår mångfald bland 13.000 anställda. Du är exalterad över våra fantastiska hotellkedjor och du har energi, mod och begeistring så det räcker och blir över. Vill du veta mer om oss? Vi ser fram emot din ansökan!Quality Hotel 11 & Eriksbergshallen söker en Maintenance & Security ManagerÄr du sugen på att ansvara för fastigheterna på ett av Göteborgs fräckaste hotell, beläget i Eriksberg, med älven som närmsta granne? Hotellet med sina 260 rum, teatersalong och 3000 kvm stora eventhall är helt unikt i sin hundraåriga historia och karaktär - Kom in så får du se!Vi söker nu en erfaren, ansvarstagande och engagerad Fastighetschef/Teknisk Chef. Du kommer att ansvara för teknisk drift och underhåll samt säkerhet. Som Fastighetschef/Teknisk Chef är du avdelningschef och du rapporterar till VD/Hotelldirektör.Du kommer arbeta tillsammans med hotellets ledningsgrupp för att driva din avdelning mot uppsatta mål och utveckla din avdelning framåt. Du kommer assistera och koordinera uppgifter och projekt samt arbeta aktivt med målstyrning, löpande fastighetsskötsel och långsiktigt underhåll. Du står för trygghet och säkerhet, har "koll på läget" och är bra på att skapa goda förutsättningar för dina medarbetare att växa och ha roligt på jobbet - varje dag.I tjänsten ingår bl a:Ansvar för kvalitetssäkring av avdelningen, att alla arbeten sker inom satt tidsplan.Uppföljning via kontroll av rapporteringssystemet, dagliga ronder i huset, utveckling av underhållsplan.Ansvar för hotellets brand- och säkerhetsrutiner samt att samtliga avdelningar är uppdaterade och kunniga inom detta.Anläggningsskötare brand + sprinkler.Anläggningsskötare för säkerhet, bevakning och övervakning.Systemansvarig - IT/AV, Styrsystem, TV, Lås- & nyckelsystem etc.Jourtjänstgöring enligt jourschema.Utreda hotellets defekter samt arbeta proaktivt med underhåll.Kontakt med leverantörer och fastighetsägare.Personalansvar för din avdelning.Du rapporterar till Hotelldirektör/VD och sitter med i hotellets ledningsgrupp.Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Urval kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Vem är du?Din bakgrund är en teknisk utbildning, tidigare erfarenhet av fastighetsförvaltning med ansvar för fastighetsunderhåll och säkerhetsfrågor.Du måste vara insatt i ekonomisk planering och budgetering.Dokumenterad vana av VVS och byggarbete samt el-behörighet är meriterande.Din förmåga att skapa relationer både internt och externt är viktig och du är en god kommunikatör.Vi ser att du är strukturerad, organiserad och van att prioritera.God datavana och kunskaper i Officepaketet eller Google krävs.Tjänsten kräver att du kan kommunicera obehindrat både på engelska och svenska i tal och skrift.Du är en äkta, handlingskraftig och trygg ledare med god självinsikt och högt driv.Du har positiv energi som smittar av sig och inspirerar andra.Du brinner för att utveckla och coacha dina medarbetare.Du tycker om att vara närvarande bland såväl gäster som personal.Du har service i ditt DNA.Som ledare leder du genom att vara ett föredöme och visar att det går att åstadkomma resultat med små medel.Du är en bra lyssnare och skapar förtroende både i och utanför organisationen.Du gillar popcorn och/eller mjukglass.2021-06-30QUALITY HOTELTM - For meetings that matter.Precis vid Eriksbergs gamla båtvarv, med fantastisk utsikt över vattnet, hittar du Quality Hotel 11 & Eriksbergshallen. Hotellet ligger i lugna omgivningar med fina promenadstråk längs kajen. Stadsfärjan Älvsnabben stannar precis utanför hotellet och tar dig snabbt och enkelt till citypuls, nöjen och shopping. På Quality Hotel 11 & Eriksbergshallen har vi en unik miljö som passar lika bra för effektiva möten som mysiga weekends.Vi erbjuder 13 konferens- och mötesrum, designade för inspirerande och effektiva möten. Hos oss finns allt från eleganta styrelserum och grupprum till vår stora teatersal med plats för 200 personer. Våra stora mässor, event, middagar, kongresser och konserter arrangeras i Eriksbergshallen, en helt unik anläggning som en gång i tiden var världens största motorfabrik. Med kapacitet för upp till 2000 personer och vårt mantra om att det endast är fantasin som sätter gränser, vågar vi lova en upplevelse utöver det vanliga. Hos oss finns alltid mjukglass och popcorn till fikat - det är vår grej liksom!I vår restaurang Kök & Bar 67 kan du njuta både av mat och dryck samt enastående utsikt och genuin service. Fönster från golv till tak ut över Göteborgs hamninlopp ramar in middagen eller den goda drinken på ett perfekt sätt.Sist men inte minst vågar vi skryta med utsikten från vår wellness-avdelning med häftig utsikt där vi har gym, bastu samt en hot tub (en stilla varm utomhuspool).Hos oss är det mötet som är viktigast. Mötet mellan två kollegor som får en snilleblixt tillsammans, mellan föräldrar och barn som skrattar så de kiknar och mellan hundra jobbarkompisar som plötsligt delar samma vision. Mötet mellan oss och dig. Ögonblick som verkligen betyder något.På Quality Hotel får varje medarbetares personlighet skina, och det återspeglas i det arbetet vi gör. Vi gör allt vi kan för att gästens vistelse ska bli så bra som möjligt, oavsett om du ska hålla en konferens eller njuta av kvalitetstid med familjen. Vi älskar att göra det lilla extra så att ni kan luta er tillbaka, vara tillsammans och avsätta tid för de små ögonblicken i vardagen - de som verkligen betyder något. Hotellet är en del av Quality Hotel, som är en av Nordens största hotellkedjor med 60+ hotell i Sverige, Norge och Danmark. Quality Hotel tillhör Nordic Choice Hotels tillsammans med hotellkedjorna Clarion Hotel och Comfort Hotel. Välkommen till vår stora familj.Är du sugen?Kom in i rampljuset och ansök snarast.Tjänsten är på 100% och är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.Jag ser fram emot din ansökan!Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-29Nordic Choice Commercial Services AB5838571