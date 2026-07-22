Maintenance Manager
Randstad AB / Gruv- och metallurgijobb / Göteborg Visa alla gruv- och metallurgijobb i Göteborg
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
Är du en trygg, driven och positiv person som förstår underhåll inom industrin? Vill du göra skillnad för miljön och bidra till den gröna omställningen? Gasum söker nu en engagerad Maintenance Manager till vårt team inom Projekt & Biogasproduktion!
Gasum är en ledande aktör i den nordiska energiomställningen och expert inom gassektorn. Tillsammans med våra samarbetspartner främjar vi utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid genom att erbjuda renare energi och hållbara lösningar för industri, sjöfart och vägtransporter. Under de närmsta åren expanderar vi vår produktion av biogas och bygger fler anläggningar, en spännande resa där du får möjlighet att göra verklig skillnad varje dag.
I rollen som Maintenance Manager får du en varierad vardag där du stöttar våra anläggningsoperatörer med teknisk vägledning. Du kommer att leda underhållsinvesteringsprojekt samt mindre nyinvesteringar från start till mål, samtidigt som du håller ett öga på projektens finansiella KPI:er och säkerhets-KPI:er
Eftersom säkerheten alltid kommer först för oss, deltar du aktivt i säkerhetsinspektioner och driver kontinuerliga förbättringar inom hälsa, miljö och säkerhet (HSE) enligt Plan-Do-Check-Act-principen. Slutligen bidrar du till budgetering och ansvarar för att verifiera och godkänna fakturor för externa underhållstjänster utifrån din tilldelade budget och dina attesträtter
Detta är en specialistroll utan direkt ledar- eller personalansvar.
Som vår nya Maintenance Manager rapporterar du direkt till Senior Maintenance Manager. Vår primära bas och kontor finns i Linköping, men för rätt kandidat fungerar även Stockholm eller Göteborg utmärkt eftersom vi erbjuder ett flexibelt hybridupplägg där du kan varva kontorsarbete med jobb hemifrån. Eftersom våra anläggningar finns på flera orter kräver tjänsten en hel del resor, främst till våra anläggningar i Sverige och Danmark.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-08-19
För information: Rekryteringen är ett samarbete mellan Gasum och Randstad. Har du frågor om rekryteringsprocessen och tjänsten är du välkommen att kontakta Simona Möller via e-post: simona.moller@ransdstad.se
.
Urval och intervjuer kommer att ske efter semestern med start v.33.
Ansvarsområden
Hantera underhållsavtal med originaltillverkare (OEM) eller andra tjänsteleverantörer
Förbereda och genomföra underhållsinvesteringsprojekt och småskaliga investeringsprojekt Delta i expansionsinvesteringar och verkställa underhållsprojekt
Identifiera och köpa in kritiska reservdelar för och säkerställa en balanserad anläggningstillgänglighet och minskad stilleståndstid i förhållande till kostnad
Arrangera och organisera reservdelstillgänglighet och/eller lagring i samordning med Gasums övergripande reservdelslager
Hålla reservdelslagerdata uppdaterad i anläggningsledningssystemet (asset managementsystem)
Erbjuda support vid processfelsökning efter behov, i samordning med support från OEM:er
Vid behov täcka upp och vikariera för dina kollegor inom styrsystem
Fungera som huvudsaklig kontaktperson gentemot alla intressenter i relaterade projekt
Delta i budgetformulering
Kontrollera och godkänna fakturor i enlighet med företagets policy. Verifiera och kontrollera korrektheten i fakturor för externa underhållstjänsterKvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du matchar följande profil:
Lägst yrkeshögskoleexamen (University of Applied Sciences) eller motsvarande teknisk utbildning
Minst 1–3 års erfarenhet från en liknande roll inom underhåll, process- eller tillverkningsindustrin
Erfarenhet av att arbeta med moderna underhållssystem
Flytande kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
God förmåga att förstå process- och teknisk dokumentation
Grundläggande obligatoriska licenser för rollen
Resa i tjänstKörkortskrav
Meriterande
Tidigare erfarenhet specifikt inom biogas
För att lyckas i rollen är du en självständig problemlösare som trivs med att samarbeta med olika parter, från leverantörer till interna team. Du är lösnings- och resultatorienterad och behåller alltid ett starkt fokus på säkerhet och kvalitet.Om företaget
Gasum AB
Vi är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Tillsammans med våra samarbetspartner främjar vi utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid.
Vår mission är att arbeta för renare energi. Vår vision är att leda ett nordiskt ekosystem för gas. Under de närmsta åren investerar vi in en infrastruktur med tankstationer för flytande biogas och flytande naturgas för tunga transporter. Samtidigt expanderar vi vår produktion av biogas och bygger fler biogasanläggningar. Det är några av de stora satsningar vi gör för att närma oss ett koldioxidneutralt samhälle. www.gasum.com/sv Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/fc1b198a-edf7-42cd-a4b5-17c0aa7f4317
417 56 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gasum AB Jobbnummer
10009055