Maintenance and System Engineer till ledande företag inom tågbranschen!
Academic Work Sweden AB / Elektronikjobb / Västerås Visa alla elektronikjobb i Västerås
2026-01-24
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Västerås
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
, Sala
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens hållbara resor hos en världsledande aktör? Brinner du för teknik, problemlösning och tåg? Nu söker vi en Maintenance and System Engineer till Västerås som vill ta spårtrafiken till nästa nivå. Här får du en nyckelroll i att säkra driftsäkerheten för nordens tågflotta i en miljö fri från monotona rutiner. Är du redo för en roll där din tekniska analys gör verklig skillnad för hundratusentals resenärer? Då är det dig vi letar efter!
OM TJÄNSTEN
I denna roll säkerställer du tillförlitligheten, effektiviteten och den kontinuerliga förbättringen av vår kunds produkter i Norden. Du samarbetar nära med interna team och underhållsdepåer. Ditt fokus ligger på att optimera underhållsplaner och processer för pendel- och regionaltågsflottor, samt att ge teknisk support för fordonsförbättringar och uppgraderingar.
Du erbjuds
Vår kund erbjuder en stabil och utmanande långsiktig karriär fri från monotona rutiner. Du får bidra till innovativa projekt som formar framtidens mobilitet i en flexibel och inkluderande arbetsmiljö.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-01-24Dina arbetsuppgifter
I denna roll säkerställer du tillförlitligheten, effektiviteten och den kontinuerliga förbättringen av vår kunds produkter i Norden. Du samarbetar nära med interna team och underhållsdepåer. Ditt fokus ligger på att optimera underhållsplaner och processer för pendel- och regionaltågsflottor, samt att ge teknisk support för fordonsförbättringar och uppgraderingar.
• Ge teknisk support till projekt.
• Analysera fordonens prestanda och underhållsplanens effektivitet.
• Leda och utföra grundorsaksanalyser vid driftsäkerhetsstörningar.
• Utarbeta arbetsinstruktioner och standarder för underhåll och uppgraderingar.
• Optimera omfattningen av underhållsplanen och relaterade uppgifter.
• Genomföra tekniska utredningar av fordonsförbättringar och uppgraderingar.
• Implementera modifieringar för att förbättra tillförlitlighet och servicevänlighet.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en relevant ingenjörsexamen eller motsvarande kompetens.
• Erfarenhet av ingenjörsarbete, gärna inom tung fordonsteknik inom service/underhåll och/eller produktion.
• Har god kunskap om säkerhetsledningssystem och riskanalyser.
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
• Har goda kunskaper inom i MS Office, SAP och BI/BO-verktyg
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet inom järnvägssektorn.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
• Respektfull
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår kund är en global ledare inom hållbara mobilitetslösningar, som driver innovation inom transportnätverk världen över. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116976". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9702788