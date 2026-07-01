Maintenance and Operating Technician
Wellspect AB / Maskinreparatörsjobb / Mölndal Visa alla maskinreparatörsjobb i Mölndal
2026-07-01
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Söker du utveckling inom drift och underhåll? Vi söker dig som vill växa med oss och utveckla våra moderna maskinanläggningar i Mölndal.
Om rollen
Som Maintenance and Operating Technician arbetar du med drift och underhåll i vår produktionsanläggning i Mölndal. Anläggningen omfattar monterings-, bearbetnings- och förpackningsmaskiner samt en process- och reningsanläggning.
Du kommer att vara maskinansvarig för ett område eller en maskin tillsammans med kollegor från olika delar av verksamheten i ett tvärfunktionellt team.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Driva förbättringsarbete inom ditt område tillsammans med en tvärfunktionell grupp som arbetar med utveckling av produkt och maskinområde.
Utveckla, testa, förbättra och driftsätta nya och befintliga maskiner och processer.
Bidra till stabila och effektiva processer på våra produktionsutrustningar.
Utveckla och säkerställa förebyggande och avhjälpande underhåll.
Vem vi söker
Vi söker dig som är engagerad, nyfiken och vill vara med och förvalta samt utveckla processer i en högautomatiserad produktionsmiljö. Du trivs med att samarbeta i team och ser värdet i att dela kunskap och bidra till ständiga förbättringar.
Vi söker dig som har:
Dokumenterad teknisk kompetens och erfarenhet inom drift och underhåll.
Ett starkt kvalitets- och säkerhetstänk.
God förståelse för kostnadseffektivt och långsiktigt underhållsarbete.
Förmåga att kommunicera tydligt och pedagogiskt med kollegor på olika nivåer av teknisk kunskap.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Bra att veta
För mer information, kontakta rekryterande chef, Mohammed Chkair, på telefon +46 31 376 45 61.
Ansökningar hanteras löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wellspect AB
(org.nr 559332-0673), https://www.wellspect.se/
Aminogatan 1 (visa karta
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431 53 MÖLNDAL Jobbnummer
9987938