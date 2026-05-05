Ma och No lärare åk 7-9
Vi erbjuder dig
Passionerad Ma-No-lärare till Svanberga skola - där utveckling möter trygghet.
Drömmer du om att arbeta på en skola där eleverna är nyfikna, kollegorna stöttande och naturen precis utanför dörren? Nu har du chansen att bli en viktig del av vår resa framåt - med hjärtat i undervisningen och blicken mot framtiden.
Vi har ett stort urval förmåner kopplade till bland annat aktiviteter, välmående, försäkringar, pension, distansarbete och semester: Våra förmåner
Uppdraget
Vi söker dig som är legitimerad Ma-No-lärare (åk 6-9) och som med engagemang, kreativitet och värme vill undervisa våra elever i årskurserna 6-9. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 %, med start den 260810.
Hos oss får du mer än ett klassrum - du får en hel miljö där samarbete, innovation och elevfokus genomsyrar varje dag. Du planerar och genomför undervisning, är mentor, och arbetar nära och tillsammans med kollegor för att utveckla elevernas lärande enligt skolans mål och visioner.
Vi letar efter en inspirerande pedagog som vill göra skillnad - varje dag.
Det här behöver du ha med dig
Vi söker dig som:
Är legitimerad lärare i matematik och NO för årskurs 7-9. (Behörighet i åk 4-6 är ett plus!)
Brinner för att motivera och inspirera elever i deras lärande.
Har en stark relationell kompetens och gillar att samarbeta.
Är flexibel, lösningsfokuserad och positiv - även när det är utmanande.
Är van vid att använda digitala lärverktyg och har god IKT-kunskap.
Uttrycker dig tydligt i tal och skrift, och ser kommunikation som en nyckel till framgång.
Anpassar din undervisning efter elevernas behov - med fokus på delaktighet och variation.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Norrtälje kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk.
Välkommen till oss
Svanberga skola ligger vackert vid sjön Erken, en kort bilresa norr om Norrtälje. Här möts 450 elever och ett engagerat personalteam i en miljö där trygghet, nyfikenhet och höga ambitioner går hand i hand.
Hos oss växer både elever och vuxna. Vi tror på kraften i det kollegiala lärandet, och på att glädje, tydlighet och respekt skapar de bästa förutsättningarna för utveckling. Här får du vara med och bygga framtidens skola - i nutid.
Vi har höga förväntningar - på både oss själva och våra elever.
Vi är stolta över vår starka pedagogiska kompetens och vårt gemensamma lärande.
Läsutveckling och individanpassning står i centrum för vårt arbete.
Vi har god kompetens inom NPF och differentierad undervisning.
Här råder arbetsro, glädje och samarbete - något både elever och personal uppskattar.
Vår vision är "I trygga relationer formas framtidens stjärnor"
Så här säger några av våra medarbetare
"Det jag tycker är unikt här är trivsel och gemenskap i kollegiet"
• Sofia Ekstrand, lärare med specialpedagogiskt uppdrag
"Här på Svanberga är man en del av något större, en anda. Alla känner alla och alla känner sig behövda oavsett yrke på skolan. Vi i personalen har en unik relation till eleverna vilket innebär att vi bryr oss om och vill arbeta tillsammans för att nå så bra
kunskapsutvecklings som möjligt. Varje elev får vara sig själv och blir sedda utan att andra barn ifrågasätter deras personlighet"
• Johan Gustafsson, lärare
Anställningsform, omfattning och start
Anställningsform: tillsvidare
Omfattning: heltid
Tillträde: 2026-08-10
Vid tillsvidareanställning kan provanställning komma att tillämpas.
Vi intervjuar löpande - så vänta inte med din ansökan! Publiceringsdatum 2026-05-05
Vi är Norrtälje - en kommun där gamla traditioner möter nya idéer. Där närheten till storslagen natur och storstadspuls finns inom räckhåll.
Här är vi drygt 3 400 medarbetare som varje dag arbetar för att våra drygt 66 000 invånare ska få leva i ett tryggt och välmående samhälle. Här vill vi göra plats för olika perspektiv, tankar och behov. Vi vill hjälpas åt och dela lärdomar, framgångar och glädje medan vi tillsammans utvecklar Norrtälje kommun.
Läs gärna mer om vår värdegrund Invånaren först - Allas lika värde - Höga förväntningar och vår vision Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka.
Mer om Norrtälje kommun som arbetsgivare kan du läsa här: Vårt erbjudande och här kan du lära känna några av våra medarbetare: Möt våra medarbetare
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Rektor
Katarina Björk katarina.bjork@norrtalje.se
