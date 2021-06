Ma och/eller SVA till Rydsberg! - Lerums kommun, Rydsberg - Grundskolelärarjobb i Lerum

Lerums kommun, Rydsberg / Grundskolelärarjobb / Lerum2021-07-01Rydsbergsskolan är en skola med tydligt fokus på framtiden. I arbetslag med helhetsansvar för sina elevers kunskapsutveckling arbetar vi med entreprenöriellt lärande, ämnesövergripande arbete, med individens lärande i centrum och med ett väl utvecklat mentorssystem. I vår skola går ca 450 elever i grundskola och grundsärskola.Rydsbergsskolan har sedan 2015 valt att arbeta med Puls för lärande, det genererar totalt fyra dagars fysisk aktivitet för alla elever. Två av dessa dagar i form av Idrott & hälsa och två dagar just pulspass.På Rydsbergsskolan vill vi ha roligt tillsammans och arbetar med en att stärka vi-känslan ytterligare med hjälp av personalaktiviteter och att göra saker tillsammans. Vi har också friskvård tillsammans en gång i veckan, ett rörelseråd för eleverna och att vi vill sätta "Rydsbergsskolan i rörelse". Det innebär tex att vi aldrig sitter still mer än 50 min.Våra elever är en viktig del i rekryteringen, så förbered dig på att träffa dem på intervjun.Under parollen "Jag vill att det ska gå bra för dig" arbetar vi mot både elever, föräldrar, personal och andra aktörer med viljan att göra varandra bra. För oss som rektorer är det oerhört viktigt att vi hjälper varandra att bli bra. Skolan är nu i ett mycket positivt skede, efter långvarigt hårt jobb, kontinuitet i personalen, motiverade elever och höga resultat. Det pratas väldigt positivt om Rydsbergsskolan och det är vi som rektorer väldigt stolta över.Varmt välkommen till oss!Emil Beckman & Peder Westman2021-07-01Vi söker dig som är utbildad lärare i matematik och eller behörighet i Svenska som andraspråk. Har du bägge ämnena är det perfekt, annars kan det finnas möjlighet till det ena i kombination med andra ämnen. Det är ett vikariat från 27/9 och läsåret ut. Beroende på behörighet, kan det vara heltid eller deltid.Du ska vilja arbeta i en verksamhet där eleven är i centrum för sin egen utveckling och för sitt eget lärande.I mentorsrollen är kommunikation och engagemang viktig egenskaper och du förväntas ta ett stort ansvar för dina mentorselever.Vi vill att du har lämplig lärarutbildning med behörighet att undervisa i grundskolans senare år.Du behöver vara modig, flexibel, prestigelös och våga testa nya arbetssätt. Att du älskar att arbeta tätt tillsammans i arbetslag ser vi som en självklarhet.Det är också viktigt att du längtar efter att arbeta på en skola där vi tillsammans skapar möjligheter för eleverna att få utveckla de kunskaper de behöver i framtidens samhälle.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Är du nyexaminerad så arbetar vi med mentorskap och tätt stöd i arbetslaget.ÖVRIGTLerums kommuns vision att bli Sveriges ledande miljökommun år 2025 och dess ledord hållbarhet, kreativitet och inflytande genomsyrar kommunens arbete.Inom kommunens verksamheter arbetar cirka 3 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att erbjuda god service och skapa välfärd för kommunens cirka 41 000 invånare.Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.Kommunens medarbetare ska ha en god arbetsmiljö som främjar möjligheter att kombinera arbete, föräldraskap och fritid. Vi erbjuder förmåner så som friskvård och personalvårdprogram.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Lerums kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via denna länk, och inte via e-post eller pappersformat.Varmt välkommen med din ansökan!Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2021-09-27 , upphör: 2022-06-14 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-08-08Lerums kommun, Rydsberg5840012