Ma/No-lärare till särskild undervisningsgrupp

Välkommen till oss
Hammarbyskolan södra är en f-9 skola som ligger i södra Stockholm.
Skolan har idag 850 elever i förskoleklass och grundskola. I organisationen finns även en stor fritidshemsverksamhet med flera avdelningar och en väl fungerande fritidsklubb. Skolan har nyrenoverade lokaler och en nyrenoverad skolgård med många möjligheter till lek och motorisk träning.
På Hammarbyskolan södra möts du av glädje och ett öppet samt välkomnande klimat. Det är en skola där alla ska kunna lyckas. Du möts av välutbildad personal med lång erfarenhet och stort engagemang för att skapa förutsättningar för elevernas framgång. Skolans vision lyder "Alla elever deltar i och tillgodogör sig undervisningen med hälsan i behåll". Skolan är certifierad från Magelungen akademi i "preventiva inkluderande lösningar" och arbetar vidare med konceptet i egen regi under devisen FRAMTID. Skolans personal har genom certifieringen fått en gemensam grund att stå på och därigenom kunnat utveckla undervisningen för att nå alla elevers utvecklingspotential.
Hammarbyskolan södra är en skola för elever med olika bakgrund och förutsättningar. Personal och skolledning har höga och positiva förväntningar på våra elever. Trygghet, trivsel och god hälsa är avgörande för att våra elever ska nå goda resultat i skolan. I vårt gemensamma elevhälsoarbete har vi fokus på förebyggande och hälsofrämjande arbete.https://grundskola.stockholm/hitta-grundskola/grundskola/hammarbyskolan-sodra-f-9/
Vi söker
Vi söker en behörig lärare i matematik, No och teknik för undervisning i vår särskilda undervisningsgrupp.
Du arbetar i vår särskilda undervisningsgrupp och möter i huvudsak elever i åk 5-9, som av olika anledningar, under delar av dag eller hela dagar, behöver ett mindre sammanhang. Eleverna som går i vår särskilda undervisningsgrupp är indelade i mindre enheter utifrån elevernas behov och förutsättningar. Du är mentor för ett antal av eleverna och förväntas följa dem under den del av skoldagen de är i gruppen. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen utifrån elevernas behov.
Du har kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare och även samverkande myndigheter. Du har ansvar för dokumentation av elevernas kunskapsutveckling. Du samverkar med lärare, speciallärare, specialpedagog, resurspedagoger, samt biträdande rektor som är ansvarig för hela elevgruppen. I arbetet fungerar du som en del av ett team som tar ett gemensamt helhetsansvar för alla elever som går i skolans särskilda undervisningsgrupp. Undervisningen sker i en egen paviljong i nära anslutning till mellanstadiets skolbyggnad.
Din kompetens och erfarenhet
Du är utbildad och legitimerad lärare med behörighet att undervisa i årskurs 4-9 i matematik, No och teknik. Du är trygg och ansvarstagande i din ledarroll och skapar förutsättningar för lärande genom struktur och tydlighet. Du är flexibel i din undervisning och planerar den för elever som ligger på olika nivåer i olika stadier. Du tycker om att samarbeta och du är bra på att bygga goda relationer med både barn och vuxna. Du har lätt för att behålla lugnet i utmanande situationer där det krävs att du är lösningsfokuserad. Samarbete med övriga teamet kring eleverna är mycket viktigt.
Du har erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd.
Meriterande är kunskap och erfarenhet av specialpedagogik och tidigare arbete i särskild undervisningsgrupp.Övrig information
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningsperiodens slut.
