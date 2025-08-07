Ma/NO/Tk åk 7-9 på Västerportskolan
2025-08-07
Västerportskolan är en F-9 skola med ca 625 elever och 75 anställda. På Västerportskolan möts eleverna av en modern, meningsfull och tillgänglig undervisning där visionen Varje dag skapar vi mening genomsyrar organisationen. Visionen förgrenar sig i olika fokusområden; bedömning, relationellt lärarledarskap, varierad undervisning och trygghet vilka påverkar utvecklingsarbetet. Västerportskolan har fått utmärkelsen Apple Distinguished School 2022 - 2025.
Vi har förmånen att vara en Partnerskola vilket innebär ett tätt samarbete med Malmö Universitet. Det gör att du kan få möjligheten att vara handledare för blivande pedagoger,Publiceringsdatum2025-08-07Arbetsuppgifter
Som lärare på Västerportskolan ingår du i ett arbetslag där du tillsammans med kollegor arbetar för att ge våra elever de bästa förutsättningar till en god måluppfyllelse. Undervisning sker i ämnena matematik, NO och teknik i åk 7-9.
Du planerar och genomför undervisningen på ett engagerat och målmedvetet sätt samt följer upp, bedömer och dokumenterar elevernas kunskapsutveckling. Mentorskap och pedagogisk lunch ingår i uppdraget.
Västerportskolan använder digitala verktyg i det dagliga arbetet vilket förutsätter goda IT-kunskaper och vana vid att använda digitala verktyg.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare 7-9 i ämnena matematik, NO och teknik.
Du är en trygg och tydlig ledare i klassrummet med förmågan att skapa en lärandemiljö där varje elev kan utvecklas optimalt. Som lärare hos oss bedriver du ett arbete som sätter elevens lärande i centrum.
Du är en engagerad lärare som kan inspirera och motivera eleverna i deras kunskapsutveckling. Du har positiva förväntningar på eleverna och har förmåga att kommunicera dessa i en motiverande anda. Du utgår från elevernas perspektiv när du tillsammans med övrig personal och ledning organiserar, driver och utvecklar skolans arbete.
Du har lätt för att samverka och du har god kommunikation - dina elever vet vad de kan, vart de ska och hur de ska ta sig dit.
ÖVRIGT
